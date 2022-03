Tras seis años de gestión, hoy es el último día de gestión de Jorge Della Roca como Secretario de Gobierno.

Hoy jueves 31 de marzo es la última vez que el empresario ferretero Jorge Della Roca oficiara su labor como Secretario de Gobierno en la gestión de Mariano Barroso, tras haber presentado su renuncia.

En ese marco Della Roca dialogo con El Regional Digital haciendo un balance del trabajo donde destaco que ha sido una tarea ardua, pero pudo llevarse gracias al compromiso de quienes están en las distintas áreas junto al Intendente Barroso, donde hemos hecho el 80 por ciento de lo que nos hemos propuesto, sin embargo siempre hay más para hacer, resalto.

Della Roca también valoro el dialogo permanente con la comunidad, con la prensa, siempre hemos estado dispuesto en estar en las buenas y en las malas, y seguro en ese hacer tal vez se cometieron errores, pero nunca estuvo el espíritu de no hacer, compartió.

El secretario de gobierno es un poco el escudero del Jefe Comunal, y en su caso, manifestó que Mariano me ha dicho no me puede reinventar, esta es una decisión que yo había presentado en el 2019 informo –dato que ya el propio Barroso dijo en nota con este Portal-, por la pandemia dijimos que todo siga igual; recordando que hubo muchos frentes para dialogar con los vecinos por todo lo que se tuvo que abordar, recordó.

Finalmente dijo que por estos 6 años tendríamos para hablar por un largo rato, ahora viene la responsabilidad de trabajar en nuestro partido PRO convocando a los vecinos y dar respuestas a las consultas de nuestros afiliados.

En su análisis, Jorge Della Roca conto a El Regional digital, esto ha sido un aprendizaje muy fuerte, además recordó el trabajo iniciado por Julio Bordone y de la persona de Juano Gentilie (f).