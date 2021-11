Tras recorrer casi 9.000 kms a monta de caballo finalizo la travesía «Abrazarte Argentina» de Marcos Villamil

Luego cabalgar poco más de un año, finalizo este domingo la cruzada “Abrazarte Argentina” que tuvo como protagonista al ingeniero agrónomo Marcos Villamil que con tan solo 28 años recorrió la Argentina con sus tres caballos, y luego de su entrada esta mañana a la ciudad de Buenos Aires y pasar por el Obelisco, Villamil dio por concluida su aventura en la pista central de la Sociedad Rural Argentina donde fue recibido por su familia, amigos, quienes lo siguieron por las redes sociales y autoridades de la entidad.

El joven de la ciudad de Gral. Alvear en la provincia de Buenos Aires renunció a su trabajo en un banco y el 7 de septiembre de 2020, partió desde el campo familiar en Alvear con el objetivo de recorrer 9.000 kilómetros de nuestro país junto con los tres caballos que crió y domó él mismo: Mora, Wayra y Tordo pasando por 16 provincias (Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Corrientes y Entre Ríos).

Hoy recibimos en nuestra casa a Marcos Villamil, quien terminó su travesía de 14 meses y 8.100 kilómetros a caballo por todo el país.@nicolaspinosra, Claudio Dowdall, la familia, y los Granaderos lo esperaron en la pista central. Gracias por hermanar al país! pic.twitter.com/q1bBRYTc6Z — Sociedad Rural (@SociedadRural) November 7, 2021

Pero esta no fue su primera cabalgata. A mis 20 años hice la primera de 300 kms. luego una de 1000 kms. y despues me gusto mucho esta forma de conocer el país que no te lo cuenta nadie con esta forma de viajar conociendo familias, historias y rincones de nuestro pais donde pega el viento en la jeta y el calor te curte el cuero, resalto en una entrevista periodista al medio Campo Industria de Gualeguaychu. Este era el sueño de mi vida porque amo mí país, los lugares que lo componen y la gente que lo habita.