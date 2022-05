Transparencia fiscal municipal, Acceso a 12 de Octubre y nota de entidades del campo: Mira que dijo el Intendente Barroso

Luego de finalizado el Tedeum que oficio el sacerdote Guillermo Gómez en Iglesia Catedral este miércoles con motivo del 212º aniversario Revolución de Mayo, y del que participo el Intendente Municipal Mariano Barroso junto a funcionarios, instituciones y vecinos, el propio mandatario comunal dialogo con El Regional Digital acerca de la publicación de transparencia fiscal de municipios bonarenses y que lo pone a 9 de Julio con la mas alta calificación, la nota que enviaron entidades ligadas al campo y dirigida al Ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires y la baja del contratista que había ganado la licitación para hacer el estabilizado del Acceso a 12 de Octubre y que este portal dio a conocer la pasada semana.

Transparencia fiscal Municipal

En primer lugar, Barroso opino acerca del informe externo que da cuenta sobre la transparencia fiscal municipal en los 135 municipios y que pone al distrito de 9 de Julio dentro de los 32 mejores con la máxima transparencia, reconoció “nos pone muy contento. Se trata sobre los actos de gobierno, se da por la poca variación entre el presupuesto y la rendición de cuentas, la casi nula notificación del Tribunal de Cuentas, para nosotros los fondos públicos son importante y debemos cuidarlos como el peso propio, y hoy se refleja ello», opino.

En ese orden Barroso respondió a concejales que, durante el último tratamiento de la rendición de cuentas, expresaron dudas sobre la misma; señalando «este informe lo refleja todo», y agrego «la verdad no entiendo la postura de ciertos concejales; creo que hay desconocimiento, ya que seis meses de pandemia, con una inflación del 51% y una desviación solo del 6% del presupuesto, habla de como respondimos, dijo.

Nota de entidades rurales

En otro orden analizo como comprensible la nota enviada por entidades rurales de 9 de Julio al Ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, Pablo López.

Según Barroso no hay motivo real para que no nos den un crédito solicitado en julio de 2021 a nuestro municipio para adquirir dos motoniveladoras, que hoy con ese dinero (39 M/$), hoy solo se puede comprar una sola máquina, aseguro. El Jefe comunal dijo que para acceder a este crédito no hay que tener deuda con la provincia, gracias a dios no tenemos deuda con ningun organismo nacional o provincial, el crédito es dado por el Banco de la provincia, es el primer endeudamiento que estoy pidiendo, aseguro.

Barroso explico a este Portal que lo único que necesita hacer el Ministro es dar el visto bueno al BAPRO. Hemos hablado con todos, inclusive a la Senadora Defunchio y concejales del espacio político FdT para que nos digan porque, ya que no conocemos el motivo de esta traba, se quejó.

Acerca de la nota hecha pública por las entidades del agro, explico que durante la reunión de Mesa Agropecuaria se dio a conocer esto y agradeció por estar empujando para comprar estas maquinas.

Acceso a 12 de Octubre

Consultado sobre la obra de estabilizado con piedra en el Acceso a 12 de Octubre y que El Regional Digital publico la semana pasada que el adjudicatario de la obra desistió en hacerlo, Barroso lamento que se den estas promesas incumplidas desde aquella cabalgata con el ex gobernador Duhalde, ahora quien había ganado la adjudicación, según información dada por Vialidad Provincial, la empresa decidió no hacerla ya que los costos cambiaron considerablemente. Nos dicen que van a re licitar, por lo que le estamos pidiendo que incorporen el camino a La Niña, el Acceso Morea-Dudignac, que son pedidos recurrentes que tenemos.

Sobre esta situación de cambios en los precios, Barroso analizo que esto es un grave problema y trajo a colación que en septiembre del año pasado se licito para hacer 32 viviendas en 9 de Julio, no hubo un oferente para hacer la obra. Hemos hablado con más de 10 constructoras, y adelanto que posiblemente la próxima semana se logre cerrar con una.