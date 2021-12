Torchio presentó la renuncia como intendente y será tratada el martes

En la mañana de hoy lunes el Intendente Municipal Walter Torchio presento su renuncia al cargo que ocupa actualmente, tras varias sesiones frustradas donde había solicitado una licencia hasta el 10 de diciembre de 2023, la cual era rechazada por la oposición, quienes no habían dado quorum para su tratamiento.

La sesión donde se va a tratar su renuncia se desarrollara el martes a partir de las 11 horas y de esta manera se pondrá punto final a esta historia que se llevó varios capítulos.

Desde el oficialismo hay cierto malestar con la oposición por no haber dado el quorum para tratar la licencia y no renuncia, ya que la idea era que cada vez que el intendente a cargo, Daniel Stadnik pida licencia, sea el propio Torchio quien lo reemplazara, a lo que desde Juntos señalaban que no era lo que correspondía, no podía estar ocupando los dos cargos y que le quitaba legitimidad a Stadnik.

Tras la presentación de la renuncia, el presidente del HCD, Emanuel Gemelli señalo que no tenía muchas alternativas el intendente o licenciaba su cargo a Senador o renunciaba como intendente y como Torchio había dicho que iba a asumir la senaduría, renuncio.

Por el lado de la oposición, el Concejal Aguirrezabala, destaco que era lo que venían sosteniendo de un principio y que se debió resolver mucho antes ya que hay otros temas importantes para resolver como el presupuesto para el 2022, la situación de casi 200 empleados y lo de la renuncia de Juan Ibarra, donde hace referencia a “ladrones de guantes blancos” y habrá que ver que hacen al respecto.

Fuente: Casares on line