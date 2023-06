Tiene 32 años y es el campeón del 5to. Campeonato Federal del Asado 2023, mira de que provincia es

Tal como informara el Regional Digital, se desarrollo en la Capital Federal, sobre la avenida 9 de Julio, entre Corrientes y Avenida de Mayo, la 5ta. edicion del Campeonato Federal del Asado, espacio que ocupo cinco cuadras donde los 23 representantes de todo el país y la ciudad de Buenos Aires cocinaron los manjares que probó el jurado y el público en general.

En ese marco donde la conducción estuvo a cargo del dudiñaquense Paisano Mireya, la final fue para los representantes de Entre Ríos, San Juan, Buenos Aires, Formosa, Chaco y Salta, quienes en la etapa final debieron cocinar durante una hora tira de asado, chorizo, morcilla, medialuna de vacío y verduras.

Así vivimos el #CampeonatoFederaldelAsado en el Obelisco🏆🥩🇦🇷 Te esperamos hasta las 18 con puestos gastronómicos y una gran fiesta para celebrar en familia🧑🏼‍🍳 Entrada libre y gratuita Acompaña @IPCVA

Convoca @BA_Gastronomica pic.twitter.com/bLLRiuRECs — Carne Argentina IPCVA (@carne_argentina) June 19, 2023

Fue allí donde el jurado compuesto por referentes del Sindicato de Gastronómicos, reconocidos chef del pais, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del IPCVA, quien dictamino que el mejor parrillero del país sea Héctor Germán Caballero, un maestro de la parrilla, que nació hace 32 años en la localidad de Clorinda, Formosa, que lo consagra como mejor parrillero del país en el 5to. Campeonato Federal del Asado, que el año pasado obtuvo la sanluiseña Natalí Suárez Pardo, primera mujer en obtener ese galardón.

Todos los participantes fueron divididos en tres grupos de ocho participantes que cocinaron por separado en cada tanda. Así, durante el lapso de una hora, cada concursante debió asar tres cortes de carne: bondiola de cerdo, riñón y un plato regional con el corte elegido por cada provincia, además de verduras que pueden presentarse como guarnición o, incluso, como un cuarto plato.

El campeón

Caballero, un maestro de las parrillas de 32 años oriundo de la localidad de Clorinda, pero que desde niño vive en General Lucio Mansilla, al sur de la provincia y en la rivera del Río Bermejo.

Con solo siete años, dio sus primeros pasos en la gastronomía, ayudando a sus padres, Bety y Mingo, en la elaboración de panificados y comidas típicas para vender. Ese fue solo un comienzo que hoy, en medio de este reconocimiento, lo encuentra trabajando en su emprendimiento familiar: Madretierra Gourmet.

Antes de alzarse con este premio al mejor asador del país, Germán confesó: “El orgullo que me provoca representar a Formosa en este prestigioso torneo no me entra en el pecho. Llego ansioso y con el corazón en la mano, para entregar lo mejor de mí”.

Sus platos iniciales fueron: una bondiola de cerdo (a punto), unos riñones a punto y un lomo de surubí (como plato regional elegido) y en los finales: con una tira de asado, chorizo y morcilla, y medialuna de vacío, todos sacados en su punto.

El segundo puesto fue para el representante de Entre Ríos y el tercero quedó en Buenos Aires, un asador de la ciudad de Azul.

Presencia nuevejuliense

Por su parte esta 5ta. edición del Campeonato Federal del Asado tuvo presencia nuevejuliense, mas básicamente de la localidad de Morea, con la organización de la Fiesta Provincial del Lechón de Morea, que según informo Eduardo Barucco, vendieron todo lo que habían llevado, 20 lechones, 500 chorizos y 50 kilos de bondiola de cerdo. Ha sido una nueva experiencia y el objetivo fue promocionar nuestra fiesta de diciembre, comento el médico de Morea.

Otro de los que tuvo un papel de importancia en el evento gastronómico que ocupo más de 20 cuadras de la Av. 9 de Julio, fue el Paisano Mireya (Dudignac), quien por quinto año consecutivo tuvo a su cargo la conducción del evento, labor que llevo a cabo con el acompañamiento de las guitarras y versos de Oscar Cardozo y el “Topo” Lauda.