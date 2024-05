Play Offs: Ganaron San Martin y Once Tigres

Dio comienzo este domingo la segunda fase – Play Offs- del torneo de la Liga Nuevejuliense de Futbol, donde la primera parte el titulo se lo llevo Libertad.

La característica de esta parte del torneo, es con partido y revancha y el ganador avanza, buscando el ganador de la misma, y así obligar un partido final entre el ganador de la primera fase y esta.

La jornada tuvo dos victorias y dos empates y con muchos goles. En Facundo Quiroga, el local recibió a Agustín Alvarez y terminaron empatados en un muy buen partido de futbol por 2 a 2. El equipo dirigido por Gallo, logro el empate en tiempo de descuento.

El otro partido que termino empatados fue el que se disputo en Carlos María Naon que recibió a Atlético 9 de Julio. ambos equipos resolvieron el resultado en el primer tiempo cuando terminaron empatados 1 a 1.

Por su parte en el Estadio «Abel Del Fabro», Once Tigres recibió a French, equipo que termino segundo en la primera fase. A minutos del inicio del partido, French se puso en ventaja y casi sobre el final del primer tiempo, Once Tigres lo empato. El complemento fue mas para los auriazules y eso redundo en una gran victoria por 3 a 1 para Once Tigres, que viajara a French mas holgado.

Por su parte el campeón de la primera fase jugo de visitante ante San Martin. A los tres minutos de iniciado el partido la visita se puso en ventaja, fruto de una buena jugada colectiva que coordino Carrasco y culmino con el gol de Salazar.

San Martin busco recomponerse y comenzo a aprovechar los errores defensivos de Libertad y eso vino 15 minutos mas tardes tras un cabezazo que conecta Boggiano(luego fue expulsado). Cinco minutos mas tardes, con el medio campo tomado por San Martin y la velocidad de Hipkins, que dejo a Aguerrido con el balon en la puerta del area y este convirtió y así se fueron al descanso.

En el primer tiempo, el arbitro Enrique Marquez amonesto a tres jugadores con amarillas por equipo y dos expulsados Miraglia (L) y Boggiano(SM).

El segundo tiempo desde el arranque San Martin es el que mas queria y Hipkins encendido amplio la diferencia y sobre el final, Aguerrido puso el 4 a 1 definitivo

Síntesis de la fecha

Quiroga 2 vs. A. Álvarez 2

Naon 1 vs. Atl. 9 de Julio1

Once Tigres 3 vs. French 1

San Martin 4 vs. Libertad 1

El próximo domingo se jugarán las revanchas