Stolbizer: «lamento que los planes sociales no están sacando a la gente de la pobreza»

La diputada nacional de Juntos, Margarita Stolbizer tuvo este viernes una amplia agenda de trabajo legislativo y partidario en 9 de Julio, donde inicio con un encuentro con el Intendente de 9 de Julio, Mariano Barroso, recorrió la ciudad y dialogo con vecinos, para luego mantener una reunión con autoridades de la Cámara de Comercio e Industria, acompañada con la referente local del Gen, Marianela López.

Luego en el Salón de Agustín Álvarez se reunió con integrantes de las fuerzas que componen Juntos en 9 de Julio (Pro, UCR, CC, Partido del Dialogo y Gen), donde se intercambiaron distintos aspectos y un común denominador el dialogo entre las fuerzas políticas.

Luego Stolbizer la legisladora nacional junto a Marianela López, la Diputada provincial Natalia Dziakowski y autoridades partidarias tanto local como provincial, mantuvieron un dialogo con medios de prensa locales. En ese sentido López explico que es parte de una agenda que nuestros legisladores hacen, sobre todo este año que no es electoral, estando cerca de la militancia y de las organizaciones sociales, subrayo.

Por su parte Stolbizer destaco que la convocatoria sirve para planificar un plan de gobierno, es una preparación para el 2023, próximo año electoral, y si bien no estamos en campaña, no estamos buscando votos, venimos a escuchar”.

En sus palabras, Margarita Stolbizer aseguro observar “una sociedad angustiada a causa de una mala gestión del gobierno”, al tiempo que dijo “el desafío como coalición opositora nos obliga a sellar nuestra unidad, en la diversidad, en un programa de gobierno, una idea concreta de hacía dónde queremos llevar ese país”, sostuvo la diputada.

En otro tramo, lamento que los planes sociales no están sacando a la gente de la pobreza, sino que los hunde, sin embargo, eso a alguien le sirve, disparo. Tenemos un país con un enorme potencial productivo, pero debe ser reconvertido en no sacarle plata a los que producen y pongamos esa carga tributaria en otros sectores, ya que Argentina tiene un sistema tributario muy regresivo donde más pagan son los que producen y los que consumen. En cambio, hay sectores económicos que ganan mucho y que no pagan en proporción, eso también es cambiar la matriz productiva”, se quejó y agrego esto es un mea culpa que la política debe hacer, por lo que debe darse una reconversión de los programas sociales.

También defendió el poder tener la boleta única ya que el sistema que tenemos es tramposo y lo catalogo de malo, no obstante, somos resultado de ese sistema, sin embargo, es antiguo y ha sido cambiado en la mayor parte del mundo. La Boleta Única lo que hace es mejorar el sistema, detallando equidad de condiciones a quienes compiten, ya que el que tiene poder y plata tiene capacidad de impresión de boletas, mientras que los partidos minoritarios no pueden hacerlo, argumento.