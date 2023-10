Siguen en alza precios internacionales de los lácteos

El mercado mundial de lácteos sigue dando buenas señales para los tambos, en especial para los que están dedicados a una producción con foco en la exportación.

En la segunda licitación de octubre de la neozelandesa Fonterra, multinacional que es referencia global para los valores de los lácteos, marcó el cuarto aumento consecutivo con 4,3% de crecimiento, llegando a los 3.202 dólares por tonelada.

La leche en polvo entera, principal producto de exportación de Paraguay y otros países de la región, incrementó su valor 4,2% hasta los 3.059 dólares por tonelada. Una recuperación de casi 500 dólares por tonelada desde el precio piso que se registró en agosto.

De todos modos, hay que destacar que en marzo del año pasado se llegó al precio máximo de 4.757 dólares por tonelada.

En cuanto al resto de los productos, la leche en polvo descremada aumentó su precio 4,3% hasta US$ 2.659 por tonelada; el queso Cheddar creció 0,2% (US$ 3.858 por tonelada); y la manteca 2,9% (US$ 4.940 por tonelada).

AgrodelSur