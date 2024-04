Sergio Brangeri: Hay una fecha que es muy importante, quizás la más importante, el 14 de junio de 1982

Hoy 2 de abril se recuerda el desembarco argentino en las Islas Malvinas por parte del Ejército Argentino, por orden del gobierno militar en aquel año 1982. A 42 años de aquel hecho, el ex combatiente de Malvinas, Sergio Brangeri que en aquel entonces ya habia cumplido con el requisito del Servicio Militar Obligatorio, y con apenas 20 años cuando comenzaba soñar con su entonces novia, Sandra, hoy su esposa. Sergio recibió la notificación de que debía presentarse en el Regimiento de Artillería 101 de la ciudad de Junín, y partió hacia el sur del país y luego trasladado con dos cañones de dicho regimiento al territorio malvinense.

Brangeri dialogo en la mañana de este martes 2 en el programa Acontecer Rural en FM 102.7 Radio Amanecer donde manifiesto en primer lugar “siempre malvinizando, hace años que lo hacemos y me pone muy feliz, mas allá de la tristeza y alegría que se da por varias cosas, pero siempre tratando de malvinizar, en lo personal estoy comprometido por aquellos 632 héroes que quedaron allá, por los fallecidos pos guerra. Francisquez el verdadero Héroe, sin olvidad a Raúl Villalba y David Bouzuffi, que no hace tiempo se nos fueron, recordó en primer lugar, el ex vecino de la localidad de La Niña.

Brangeri junto a Miguel Ángel Benítez, Miguel Benito, Horacio Alberto Brenna, Gustavo Cingolani, Gabriel Coñequir, Walter Debenedetti, Edgardo Gastambide, Eduardo Salgado, Raúl Villalba(f), David Bozuffi(f) Walter Villarruel (esta fuera del país), Nestor Francisquez, desaparecido en el hundimiento del ARA Gral. Belgrano, son los jóvenes nuevejulienses que participaron del conflicto de la Guerra de Malvinas. A ellos se sumó Guillermo Cristóbal, nacido en Mar del Plata y que desde hace varios años está radicado en 9 de Julio, y es siempre valorado por la comunidad del partido de 9 de Julio.

El ex combatiente comento en el dialogo radial que «hay una fecha muy importante, quizás la más importante y es el 14 de junio de 1982, aseguro, es cuando termina la guerra, es la fecha al alto al fuego, donde nos dimos cuenta, ya que, durante el conflicto, en la batalla con 19/20 años que teníamos se vivió de una manera tal vez por la edad que teníamos, fue como un sueño. La otra guerra que empieza es más dura, el regreso, a partir del 14, donde tomas conocimiento de los camaradas que han caído en distintas posiciones, eso es muy duro», aseguro.

A ello hay que sumarle la vuelta, donde todo parecía que iba a ser más fácil para el camino que cada uno tenía que tomar, y no fue tan así. Todo se quiso esconder. Fueron 10 años de abandono, es la batalla que no pudimos vencer, compartir con palabras entrecortadas.

Como parte de ese abandono, Sergio Brangeri comenta que el compartió trinchera en Malvinas con el dudigñaquense, Miguel Benítez y nos reencontramos en el año 1995, por un acto al que convoco la Municipalidad, recordó.

Para Brangeri el cambio que hubo, fue por la conformación de centros de ex combatientes que permitió conseguir cosas más tarde. Sin embargo, nunca se logró un plan de salud. Apenas terminada la guerra, haber contado con un Plan de Salud, se hubieran salvado muchas más vidas. Tenemos más bajas pos guerra, que, en la misma guerra, y es muy doloroso, por más que luego llego una pensión, puntualizo.

Durante el ameno dialogo de Sergio Brangeri en la emisora radial, el ex combatiente de Malvinas dio a conocer que aquella convocatoria le llego cuando el estaba de novio con Sandra, quien luego fuera su esposa y madre de dos hijas. Sergio grafico “recuerdo eso, la despedida en una casa, estábamos en un tapial ahí al lado de su casa y ahí nos despedimos, que nos parecía mentira todo esto. En mi casa no volaba una mosca, mi vieja, mi viejo, comento.

En otro tramo también del dialogo periodístico, Sergio Brangeri valoro el trabajo de las escuelas de 9 de Julio y de todo el país. Es muy bueno reunirnos con los alumnos de todo nivel. Yo pensé que, por ejemplo, Jardín de Infantes no serviría una reunión con ellos y es una de las cosas más lindas que te pueden pasar. El docente los prepara, hay unas semanas y muchas invitaciones, es lo más importante y lo más lindo que le puede pasar a un veterano de guerra, aseguro.

Acto hoy 2 de abril

Hoy martes 2 de abril de 2024, a las 17:30hs volverá a congregarse la comunidad de 9 de Julio en el monumento al “Soldado Nestor Francisquez”, erguido en la intersección de Av. Tomas Cosentino y Soldado Francisquez, y allí dentro del programa, hoy se escuchara a Sandra, la esposa de Sergio, quien compartirá como familia de un ex combatiente, como ellos vivieron aquellos tristes días de nuestro país.