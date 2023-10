Sequia y heladas: Recortan la proyección de trigo

La ininterrumpida falta de lluvias en las zonas del centro y norte del área agrícola continúan impactando negativamente sobre las expectativas de rendimiento, ubicándose actualmente por debajo de nuestras estimaciones iniciales.

Como resultado, la proyección de producción cae 300.000 toneladas, ubicándose en 16,2 MTn (-9,4% vs promedio del último quinquenio, +32,8% vs campaña 2022/23). No obstante, queda sujeta no solo a la evolución de las condiciones climáticas en lo que resta del ciclo, sino también a la dimensión del impacto que tengan las heladas registradas durante esta madrugada en la condición del cereal sobre las regiones del sur del área agrícola.

La condición de cultivo Regular/Mala alcanzó al 42,5 % del área, y el 50,1 % se encuentra sobre una condición

hídrica Regular/Seca. La proyección de producción cae a 16,2 MTn.