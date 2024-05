El Gobierno oficializó la suba del salario mínimo: en mayo será de $234.000

Tras el fracaso de la reunión entre gremios y empresarios en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), el Gobierno de Javier Milei oficializó un nuevo aumento del 15,53% respecto a marzo y lo fijó en $234.000.

A través de la resolución 9/2024, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo estableció que en abril fue de $221.052 para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, lo que significó un aumento del 9% respeto a marzo. Mientras que a partir del 1° de mayo el sueldo mínimo aumentará otro 5,99% ascendiendo a $234.315,12.

Además del salario mínimo, se incrementará el monto mínimo por hora, en caso de trabajadores que desarrollen su actividad por jornada. En abril fue de $1105,26 y en mayo será de $1171,58.

La última suba había sido a fines de febrero, cuando el Gobierno pautó $180.000 para ese mes y a $202.800 en marzo. El incremento para febrero representó un 15,3% más respecto a los $156.000 que había sido fijado para diciembre por el anterior gobierno de Alberto Fernández, mientras que los $202.800 implicaron una suba del 30% a partir de marzo.

Sin acuerdo por el salario mínimo

Cabe recordar que el martes se llevó a cabo la reunión del Consejo del Salario en la que la CGT y las dos CTA pugnaron por un ajuste que al final no se dio debido al rechazo empresarial. El encuentro fracasó luego que los gremios no aceptaran la propuesta de aumentar 8% en mayo y 5% en junio.

Lejos de ello, la CGT había propuesto $377.000 para el mes de abril y $411.000 para mayo. La CTA Autónoma había acompañado la propuesta ya que con ese monto se hubiese estado por encima de la canasta de indigencia y además solicitó que para mayo se ajuste al monto de la inflación. Finalmente, la CTA de los Trabajadores planteó $440.000 para el mes de mayo.

Al no arribar a un acuerdo se pasó a un cuarto intermedio tras el cual las tres centrales obreras unificaron la propuesta en $377.600 para abril y $440.000 para mayo. Por su parte, los empresarios mantuvieron la misma oferta. Tras ese fracaso, ahora el Gobierno decretó la suba en torno al pedido empresarial.

En qué incide la suba del salario mínimo

El SMVM está vinculado a otras actividades que lo toman como referencia. Una de ellas es el sueldo que reciben los cadetes de las Fuerzas Armadas. Los aspirantes a militares reciben durante el tiempo de formación una remuneración igual a la del SMVM.

De igual manera, los programas Potenciar Trabajo y las Becas Progresar están atadas al SMVM. Los beneficiarios de Potenciar Trabajo cobran la mitad de un SMVM, por lo que a partir de febrero percibirán $90.000 y en marzo $101.400.

En lo que respecta a las Becas Progresar, la norma establece que podrán acceder a la remuneración la persona y su grupo familiar que no superen tres SMVM, por lo que se entiende que más personas quedarán habilitadas para solicitar la beca. No obstante, el monto de $20.000 se encuentra congelado desde el segundo semestre del año pasado y todavía no fue actualizado.