Se disputan los Campeonatos Argentinos 2021 Sub-08 ABS y FEM

El Control de tiempo (Standard) es de 90 minutos con 30 segundos de incremento por jugada, y se desarrolla en el Cenard, por sistema suizo a 9 rondas, y suma puntos para el Elo Internacional. Participan 202participantes de todo el país, en las siguientes categorías: Sub 8 -Masculino y Femeninos 18 Jugadores Sub 10 -Absoluto 25 jugadores Masculinos, 9 Femeninas Sub 12 –Absolutos 36 jugadores Masculinos -Femeninas 9. Sub 14- Absolutos 22 jugadores Femeninas 8. Sub 16- Absolutos 23 Jugadores Femeninas 6. Sub 18- Absolutos 28 Jugadores. Sub 20- Absolutos 13 jugadores. Absolutos. Es la categoría donde las mujeres se inscriben para jugar junto a los masculinos. En cambio las categorías Femeninas, es donde ellas se anotan pero no participan junto a los masculinos. Pas posiciones parciales disputadas 5 fechas son las siguientes: Sub 8 Absoluto un solo puntero: Toller Bautista con 5. Puntos Sub 10 Absoluto un solo puntero: Wardak Dante con 5 Puntos Sub 10 Femenino: 3 punteras con 4 puntos: Rojo Linch Candela, Guzmán Vanesa y Sclegel Milagros. Sub 12 Absoluto: 1 Puntero: Fiorito Domingo con 4.5 puntos. Sub 12 Femenino Lelic Giulia 4.5 Puntos Sub 14 Absoluto 5 punteros con 4 puntos: Fiorito Joaquín, Deichman Esteban, Ignacio Luis David, Carrizo Luciano y Mahumud Lihue Mateo. Sub 14 Femeninas: 1 puntera Gaiten Karen Nerina 4. puntos. Sub 16 Absoluto: 1 Puntero: Moreno Pérez Tobías Sebastián, con 4.5 puntos Sub 16 Femenino: Francisco Guecamburu Candela con 4.5 puntos Sub 18 Absoluto-Femenino: 4 Punteros con 4 puntos: Cumpe Lucas, Llanos Joaquín, Lagares Rodrigo Santiago, Moro Sidón Gonzalo.. Sub 20-Absoluto-Femenino: 1 Puntero: Veliz Ariel 3.5 puntos. Hoy. Día 20/12 se desarrollaran 2 partidas Un torneo muy parejo, en donde los punteros han sacado desde ½ punto a 1 punto de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores. En uno de estos caso se encuentra el único jugador Nuevejuliense, categoría sub 18 Valentín Heredia, que está jugando un muy buen torneo, estando a solo 1 punto de los 4 punteros.