Rugby: Atlético 9 de Julio obtuvo un valioso triunfo ante Marabuntas de Los Toldos

Se disputo la segunda fecha del Torneo de la Zona Campeonato de primera división, que organiza la Unión de Rugby del Oeste de la Provincia de Buenos Aires (UROBA), disputada el sábado 16, el equipo del Club Atlético 9 de Julio, obtuvo una importante victoria frente al de Los Toldos, el Club Marabuntas, por 32 a 12.

Comenzó mejor el conjunto local, poniéndose temprano en ventaja mediante un try (no convertido), pero Atlético enseguida recuperó su juego y fue superando a su adversario y con la eficacia de su pateador, Franco Zubieta, con dos penales pasó al frente, por 6 a 5; y ratificó esa superioridad con un try sobre el final de la etapa, que terminó 11 a 5.

En los primeros instantes del segundo tiempo el conjunto de nuestra ciudad salió decidido a aumentar la diferencia y con dos tries, ambos convertidos, lo logró, sacando una ventaja definitoria, que le permitió manejarse con tranquilidad y muy buen juego, para obtener una victoria final que le permite ubicarse entre los primeros, si bien el torneo recién comienza.

Integraron el equipo ganador, Guillermo Maya, Sebastián González, Gustavo Merlo, Juan Andreopulos, Christian Escrofani, Guillermo Berastegui, Juan F. D’Orsi, Pedro A. Parera, Josué Moreno, Flores, Franco Zubieta, Agustín Zubieta, Luciano Zubieta, Tomás Tabares, Gonzalo Núñez. DT Pancho Miglierina