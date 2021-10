Robo de neumáticos: Por inseguridad y falta de respuesta, transportistas hicieron oír su reclamo ante autoridades municipales y policiales

Un numeroso grupo de transportistas de 9 de Julio damnificados se manifestaron para reclamar buscando respuestas ante una serie de robos ocurridos desde hace más de un año. Autores ignorados en distintos hechos robaron ruedas de acoplados de los camiones y hasta el momento no se conocen novedades ante una pérdida significativa para estas personas de trabajo.

Se movilizaron por Av. Mitre unos 15 camiones y vehículos particulares hacia el centro de la ciudad de 9 de Julio y alrededor de la hora 8 estacionaron sus transportes frente Al palacio municipal tal como había adelantado el Regional Digital. Ante los medios de prensa, hablaron tres de los transportistas (propietarios de las unidades).

Raúl Gallardo explicó que los robos comenzaron el año pasado y al menos cinco fueron los transportistas locales damnificados. En su caso hace dos meses le robaron cuatro neumáticos, lo que le costó más de medio millón de pesos.

“La movilización la hicimos al Municipio para ver de qué forma alguien nos puede dar algún resultado, ya que después de dos meses en su caso no tuvo novedades.

Otro de los transportistas Ricardo Mosca comentó que le sucedió algo similar, realizó las denuncias y nunca se aclaró nada. Fui uno de los primeros damnificados, hice la denuncia como corresponde y no tuve respuestas ni del Municipio ni de Policía, absolutamente nada. Todos tuvimos el mismo resultado: hicimos las denuncias y nunca se aclaró nada”. Además afirmó que en la Comisaría nos ignoraron por completo.

Consideró que «el Intendente se tiene que hacer cargo en el asunto porque tiene poder sobre esto, apunto Mosca. “Estamos en el aire, queremos que se termine. Es vergonzoso el accionar policial y municipal en este sentido» señaló Mosca quien recordó que en su caso había gente sospechosa, pero no se pudo hacer ningún tipo de allanamiento, según me dijeron en la Policía. En otros casos pasó lo mismo.

A Gallardo le robaron el 21 de agosto, hizo la denuncia el lunes 23 y fue atendido ocho días después. Fue a hablar a la Comisaría y después de hacerlo público en los medios de comunicación, el día 2 de septiembre fue atendido. «Después que viene a hablar con el Intendente a los 15 días posteriores al robo, me llamaron de la Policía: eso no nos sirve.

Además los transportistas hicieron mención no sólo al robo de cubiertas y ruedas de camión (cuyo valor es de más de 100 mil pesos y en estos hechos generalmente se llevan de a cuatro). Los delincuentes además se llevan cables de los acoplados, baterías de los camiones, herramientas. El último caso fue en la estación de Servicio de Ruta 65 se llevaron el auxilio de un acoplado estacionado.

Mosca no sólo se preocupa por los hechos que sucedieron: esto no se corta, esto continúa, es algo de nunca acabar, sostuvo. Los robos se registraron en distintos lugares: domicilios, en plantas de silos y en estaciones de servicio.

Finalmente en dialogo con los mediso, Gabriel Bottini sufrió el robo de neumáticos con llantas incluidas dentro de un predio cerrado. No pretendemos que aparezca lo que se robaron, sino que esto no vuelva a pasar a ningún compañero de este mismo rubro de trabajo, sostuvo el transportista damnificado quien en su momento hizo la denuncia y no recibió una solución.