Rio Open: Mariano Navone ademas de haberle ganado a Federico Coria, se metió entre los 100 mejores jugadores del mundo

La jornada de este ultimo martes 20 de febrero sera muy recordada para el tenista nuevejuliense Mariano Navone, que viene de jugar dos ATP Open 250 en Argentina (Cordoba y Buenos Aires), cuando en el cuadro principal del Rio Open 500 le gano a su compatriota Federico Coria 6-1, 4-6 y 2-6; y además se ubico en el numero 93 del ranking mundial del tenis.

En Rio de Janeiro, Navone debió primero ganarle al brasilero Alves y luego al bragadense Genearo Olivieri y se medio en el main draw del ATP 500 de Brasil

Mariano Navone (113) venció ayer al bragadense Genaro Olivieri por 6-1 y 7-6 y se metió en main draw del ATP 500 de Brasil.

El sábado la nave había dejado en el camino al brasilero Matheus Alvaes (389) por 6-4 y 6-3 en el primer encuentro por la qualy del Rio Open.Gran presente del nuevejuliense que jugará su tercer torneo ATP.

Sobre este gran paso, Navone expreso que se viene haciendo un gran trabajo con su equipo, no saque cuentas pero sabia que si ganaba podia meterme Top100. No obstante el torneo no termino aca, el jueves me espera Hanfmann, por lo que será una gran batalla, aseguro el nuevejuliense.

Credito video: periodista @dannymiche

Foto portada: Canal Tenis