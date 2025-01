Revisar la medida: Preocupa en la dirigencia rural, la creciente presión fiscal sobre el campo por parte de municipios y PBA

Recientemente se conoció que la justicia accedió a un amparo ante ARBA, solicitado por un grupo de productores rurales de la ciudad bonaerense de Azul, quienes, tras el aumento de la cuarta cuota del Impuesto Inmobiliario Rural bonaerense, a la que consideran «desmedido» ya que, en algunos casos superó el 100% respecto de la tercera cuota 2024.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de Kicillof, solo ha recibido al campo bonaerense, a través de su ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, sin embargo, la Mesa de Enlace de entidades agropecuarios provincial, ha insistido en reunirse con el Gobernador para abordar varios temas en agenda del campo agropecuario de la provincia y no ha encontrado eco.

Casares y Bragado

De cara a los municipios bonaerense los productores de esos distritos vieron que los Concejales en el mes de diciembre dieron un un considerable aumento de la Tasa de Red Vial, que deberan pagar a partir de enero 2025, por un servicio que casi no prestan los intendentes.

Por dar mención en la región. En Carlos Casares, la rural del vecino distrito hizo mención de un desmedido aumento de la Tasa en cuestión, de un 200% a lo que el Jefe Comunal, Daniel Stadnik desmintió a la Sociedad Rural y a la oposición: «El aumento real de la tasa vial es del 122%, acorde a la inflación», dijo.

En Bragado, el municipio cuenta con un Consorcio Vial. La propuesta del municipio contemplaba un aumento de la tasa de 0,7 litros de gasoil por hectárea entre enero y abril, y un incremento a 1 litro por hectárea por mes a partir de abril.

Desde la Sociedad Rural de Bragado hicieron un planteo técnico, que el aumento no debería ser más de 0,5 litro, venían pagando 0,42; y explicaron que junto con la coparticipación de Inmobiliario Rural, el complementario y la tasa de Guías, algo así como $ 1400 millones, cuando por Presupuesto nos dicen que necesitan $ 1060 millones para cumplir con las tareas, que por cierto creemos que no son del todo buenas “.

En Bragado el aumento de la Tasa de Red Vial conto con el voto de los concejales de la LLA y del productor agropecuario y dirigente de Federación Agraria, como Mayor Contribuyente, Walter Malfatto.

9 de Julio

En el caso de 9 de Julio, un muy buen trabajo realizado por la Sociedad Rural de 9 de Julio en sentarse con el área de Obras Publicas y la Intendente Gentile, el aumento apenas fue de un 43%. La Rural solicitaba un 40% de aumento en la Tasa de red vial.

En el caso de la rural nuevejuliense, la entidad hace más de 10 años que viene trabajando desde que se comienza hablar de tasa vial con el Municipio y concejales. Mas aquí en el tiempo, la Rural implemento el Semáforo de Caminos Rurales, donde todos los meses pone en conocimiento sobre el estado de la red vial rural, y esto hasta ha sido tomado como referencia por el Estado municipal.

En declaraciones recientes a El Regional Digital, del presidente de Sociedad Rural de 9 de Julio, Hugo Enríquez, señalo «nos sentamos a trabajar con María José y con su gabinete, y empezamos a tener respuestas. Uno quisiera las cosas más rápido de lo que son, pero bueno, los tiempos no son fáciles».

No obstante Enríquez hizo mención del tema plagas. Necesitamos generar mayor trabajo en el control de Acacio Negro, porque los caminos están cada vez más cerrados. Con lo que es Cotorra lamentablemente no tenemos ningún tipo de herramientas para trabajar hoy», vale resaltar que de esto casi no se habla en los municipios bonaerenses, y las perdidas económicas son cuantiosas.

CARBAP: queremos que el Estado revise sus gastos

Lo cierto que la voracidad fiscal de los jefes comunales por hacerse de caja, encuentran en los productores rurales el lugar donde recaudar y sin prestar casi el servicio en algunos de los casos, no obstante, hay excepciones de un muy buen trabajo y un aumento acorde al gasto, como el caso de 9 de Julio.

El presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky, en declaraciones periodística a El Rural.com manifestó “Es algo que se viene generalizando. Esta necesidad de los distintos niveles del Estado de recaudar, pero sin realizar, como decimos nosotros, los gastos, la eficiencia y la transparencia. Entonces, se viene replicando en distintos municipios. Pasó en Los Toldos, en Hipólito Yrigoyen, en Henderson, Torquinst (no logro el aumento de la Tasa), en Magdalena, en San Pedro, en Azul, en si en muchos distritos, que Intendentes mandan proyectos de ley fiscal impositivas con aumento”, expreso el directivo rural.

Según Kovarsky, estos aumentos incluso a contramano de lo que venimos pretendiendo con un cambio de chip de esta Argentina, donde lo que primero queremos es que el Estado revise sus gastos, revise su eficiencia y que vea qué plata necesita y que el resto quede en las personas, en los ciudadanos, para poder desarrollarse. Hasta ahora el Estado no ha sido capaz de resolver las necesidades básicas, la pobreza, la educación, la salud, y sigue pidiendo más recursos”, lamento el presidente de CARBAP.

Finalmente subrayo que es preocupante, el asfixio ya de la ciudadanía del bolsillo ya no da para más, entonces hay un apoyo desde esta entidad para aquellos rurales que vienen trabajando esto y tratar de ponerle freno.