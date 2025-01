Reunión entre el Gobierno y Acopiadores: Cuales fueron los temas de agenda que preocupa al Acopio argentino

Este jueves el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, recibió a directivos de la Federación de Acopiadores para repasar algunos temas vertebrales de la agenda productiva. Del encuentro participaron además el secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, y su par de Transporte, Franco Mogetta. Fernando Rivara, presidente de Acopiadores, afirmó que el objetivo del encuentro solicitado por la Federación era «plantear una diversidad de temas que surgen ante este nuevo escenario de la economía nacional donde prevalecen aspectos tales como eficiencia y productividad que antes se disimulaban con cuestiones financieras».

Rivara manifestó que la reunión «fue muy positiva» y que quedaron compromisos de trabajo para ir destrabando inconvenientes que afectan a la comercialización de granos y, en particular, al acopio.

Entre los temas impositivos que se trataron estuvo la eliminación del Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios y también la inequidad impositiva que proviene de la competencia desleal de las cooperativas agrícolas que no tributan impuesto a las ganancias. Para el titular de Acopiadores, «son empresas que realizan las mismas actividades económicas que cualquier otra firma que opera bajo figuras no cooperativas».

En esa línea, enfatizó en que «si todos pagamos impuestos, todos pagamos menos» y que «a iguales actividades, iguales impuestos». Según el proyecto del presupuesto nacional, todas las exenciones del Impuesto a las Ganancias representan una cifra superior a los 700 millones de dólares.

Otro de los temas tratados fue la necesidad de regularizar el no cumplimiento de la Ley 19.076, que establece que el Estado debe escriturar terrenos ferroviarios a empresas que construyeron importantes plantas de acondicionamiento y almacenamiento de granos. «Tenemos registro de unos 150 asociados que no han logrado todavía escriturar y se enfrentan a diferentes problemas ante bancos y organismos públicos por no poseer la escritura de los mismos». Según Rivara, «el Ministro Francos fue sumamente expeditivo y nos convocó a volver a reunirnos para compartir posibles soluciones el próximo 15 de febrero».

También se expusieron conflictos de larga data vinculados a la comercialización, como por ejemplo el no pago del 100% de la mercadería conforme (que representa aproximadamente $7.500 millones por año), estándares de comercialización y la pesificación de los contratos con la exportación al tipo de cambio BNA en lugar del dólar blend. Un espacio de la conversación estuvo dedicado a la molinería, quienes dictaminan la calidad de los productos no recurriendo a las cámaras (a través del análisis molino).

Por otra parte, Acopiadores reiteró un problema del ámbito laboral referente a la no obligatoriedad de contratar trabajadores en las Bolsas de trabajo, según el Decreto N°70. En tal sentido, se solicitó que se realicen las reglamentaciones necesarias a través de la CNTA para adaptar las condiciones al nuevo decreto y delimitar las actividades vinculadas al manipuleo. Por otra parte, se le informó del retraso en la devolución de los saldos libre disponibilidad de IVA y se solicitó la normalización de esta situación.

Por último, se plantearon las dificultades económicas que tienen los productores, en un escenario donde todavía existen los mismos porcentajes de retenciones vigentes: «El Jefe de Gabinete nos explicó la necesidad de defender el superávit fiscal y aseguró que todos los días analizan medidas para terminar con las retenciones, que tienen claro que son un impuesto totalmente distorsivo».

«Mostramos cálculos de la Bolsa de Comercio de Rosario que afirman que en 2024 ingresaron 5.350 millones de dólares al fisco en concepto de Derechos de Exportación y que prevén una suma de 8.386 millones de dólares para este año. Cómo es posible que, si el año pasado Argentina logró cerrar con superávit con un ingreso de 5.000 millones, este año los productores tengan que aportar 3.000 millones más», concluyó Rivara.

Del encuentro participaron otros directivos de la Federación de Acopiadores, además del Presidente Dr. Fernando Rivara, el Vicepresidente Ing. Félix Domingo Redolfi y los funcionarios Lic. Raúl Dente, el Lic. Daniel Asseff y el Dr. Alejandro Carelli.