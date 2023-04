Retraso ante la inflación: Colegios Privados piden una actualización

El índice de precios al consumidor que difundió el Indec la semana pasada confirmó el preocupante atraso en las cuotas de los colegios privados que pone en riesgo el correcto funcionamiento de los establecimientos educativos de gestión privada en la Provincia de Buenos Aires.

Según informaron en la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Buenos Aires (AIEPBA) entre enero y abril las tarifas que cobran los centros de educación privada arrastran un retraso superior al 8% como consecuencia de la inclusión por parte del Gobierno Nacional de los institutos en el programa denominado «Precios Justos».

Por eso, desde AIEPBA remitieron una solicitud a la Dirección General de Escuelas para reclamar una urgente reunión de la comisión de de Aranceles para Escuelas primarias. Sostienen en el pedido que «se vislumbra una desactualización en los aranceles de escuelas con aporte estatal que de no revertirse puede perjudicar aún más a las Escuelas resultando imposible el sostenimiento de las obligaciones laborales y el proyecto educativo».

El secretario ejecutivo de AIEPBA, Martín Zurita, explicó que la inflación hasta marzo es del 21,7%, «pero para los aranceles impusieron de manera unilateral y sin esgrimir razones técnicas un porcentaje del 16,8% a partir de una decisión del ministerio de Economía». De esta manera, hubo un retraso del 4,9%.

Además, ese programa estableció un aumento mensual para abril, mayo y junio de 3,35%. «En abril, la inflación tendrá valores similares al 7,7% de marzo, por lo tanto, otra vez los institutos quedaron atrasados, en este caso más del 4% adicional con relación a los costos generales de funcionamiento».

En los primeros cuatro meses del año las matrículas que cobran los colegios privados tienen un retroceso de casi el 10%. Y según las previsiones de las consultoras económicas, abril acumularía más porcentaje de atraso porque nadie prevé una inflación menor al 6 / 7% explicaron en la entidad que agrupa a 2.300 colegios de enseñanza privada de la provincia.

Zurita anticipó que «AIEPBA reclamará un encuentro con las autoridades para revisar esta situación que afecta a miles de instituciones. Aquí está en juego la óptima prestación del servicio tal como lo hace el sistema de educación privada. Si no podemos hacer las actualizaciones de las cuotas que corresponden en función de los costos, el servicio se verá resentido. Esta situación debe ser escuchada por las autoridades», dijo el dirigente.

En febrero pasado, AIEPBA rechazó la aplicación de Precios Justos para las cuotas de los colegios privados y no firmó el acuerdo con las autoridades provinciales. Sin embargo, cumplieron con la normativa porque los establecimientos de gestión privada dependen de la Dirección de Educación General de Escuelas y cumplen las disposiciones. «Pero expresamos nuestro desacuerdo de adoptar una medida de esa naturaleza porque en esa fecha todavía no se sabía de cuánto sería el aumento otorgado a los docentes”, explicó entonces Zurita.