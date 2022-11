¿Qué significa el tatuaje de punto y coma que últimamente se ve tanto?

Desde hace algunos años, los tatuajes pequeños y localizados en puntos concretos son muy populares. ¿Te animaste a hacerte uno bien cuqui del que sigues enamorada? Las minipalmeras, estrellas, frases o símbolos del ‘yin yang’ se han convertido en algunos de los más reclamados y siguen estando de moda.

Mucha gente aprovecha esta tendencia incluso para tatuarse a juego con una amiga o con su pareja, y es que si algo tienen de bueno los minitatuajes es que son discretos y es poco habitual que terminemos cansándonos de ellos o arrepintiéndonos. Además, muchos de ellos tienen un significado escondido o incluso están unidos a alguna causa social. Y eso es precisamente lo que ocurre con el ‘tattoo’ que nos ocupa hoy y que estamos seguras de que no paras de ver por todas partes (por eso, has acabado leyendo este artículo, claro, porque te puede la curiosidad).

Nos referimos al tatuaje del signo de puntuación punto y coma, que sueles ver tatuado en el brazo o en la nuca (de, sobre todo, chicas de la generación Z y famosos nacidos en los 2000). Te contamos de dónde viene y cuál es su significado.

Desde hace un tiempo, este tatuaje es símbolo de esperanza en tiempos difíciles, y genera conciencia en torno al suicidio. Surgió a través de un movimiento en Twitter hace unos años: ‘El proyecto punto y coma’, y se apropiaron de este signo de puntuación porque representa que una frase no acaba, sino que continúa de otra manera (una metáfora que se puede trasladar a todos los que han tratado de quitarse la vida). ¿Lo viste en su momento o lo estás viendo más ahora? En cualquiera de los casos, has de saber que en estos años, su simbología también ha abarcado otras cuestiones: actualmente, a quienes lo llevan les sirve para reivindicar la superación de periodos de depresión y ansiedad, y muchas personas se han lanzado a lucirlo como ‘bandera’, por lo que esta puede ser la razón por la que has estado viendo este tatuaje con más continuidad. De hecho, la cantante y actriz Selena Gomez es una de estos famosos que han dado visibilidad a la depresión, lleva este tatuaje en un lateral de la muñeca y lo muestra de vez en cuando en sus publicaciones de Instagram.

Actualmente, son millones de personas las que lidian en todo el mundo con trastornos o enfermedades mentales, por eso, cuanta más visibilidad tengan y más se hable de ellos, más apoyo y credibilidad tendrán socialmente, ¿no crees?

*Recuerda que existen muchas herramientas para pedir ayuda, si la necesitas, no dudes en alzar tu voz y compartir tu experiencia. Aparte de ayudarte a ti, seguro que le sirve a muchas más personas. Mucho ánimo y, si te lanzas a hacerte el ‘tattoo’, que se convierta también en tu amuleto, cada vez que lo mires.

