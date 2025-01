Punta Alta: otra carta documento del intendente a un vecino que lo criticó en redes sociales

Rodrigo Aristimuño, el intendente de Coronel Rosales (UxP), es acusado de enviar cartas documento a vecinos de Punta Alta que publicaron posteos críticos en redes sociales. Mariano Uset, exintendente del distrito (PRO), mostró este jueves en X una segunda carta documento, luego de que el intendente Aristimuño admitiera el envío de una, solo una. Además, como parte de la denuncia pública, se habría despejado otra duda: las cartas son cargadas a la cuenta corriente del municipio.

En diálogo con DIB, Uset explicó que por el momento se tiene constancia del envío de dos cartas, aunque entiende que hay más casos. La primera de ellas fue recibida en noviembre. Y el 25 de noviembre, la destinataria de esa carta -una docente- publicó en Facebook: “Por este medio, hago pública mi retractación de los dichos vertidos en este perfil, el día 14/11 acerca de la persona del Señor Intendente Rodrigo Aristimuño, las mismas fueron hechas en un momento de gran tensión, ya que otras situaciones me sobrepasaban. Eso no justifica mi comportamiento, y me arrepiento de la forma en que hablé en referencias ya manifestadas”.

Este miércoles, el diario La Nación dio a conocer el primer caso y publicó el contenido de la carta documento que recibió otro vecino. “Dirijo a Ud. la presente, en mi carácter de Intendente de la Municipalidad de Coronel de Marina Leonardo Rosales, con relación a vuestras publicaciones realizadas en su perfil de Facebook, mediante las cuales se manifestó hacia mi persona en forma injuriante, con manifestaciones falsas y/o difamatorias, agraviantes, burlonas y discriminatorias en el ejercicio de mis funciones públicas”, comienza la carta que recibió José Zanetti, exfuncionario de Coronel Rosales.

En la intimación, el intendente lo compele a que “en un plazo de 48 horas” proceda a “emitir una disculpa pública”, se “abstenga” de volver a criticarlo de manera similar, ya sea personalmente o por su función como intendente y le advierte que, de lo contrario, le iniciará las “acciones legales correspondientes”.

https://twitter.com/marianouset/status/1885004918806757466?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1885004918806757466%7Ctwgr%5E00f8c76352926ec9830c24ecb5cfdde4a8dd0313%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdib.com.ar%2F2025%2F01%2Fpunta-alta-otra-carta-documento-del-intendente-a-un-vecino-que-lo-critico-en-redes-sociales%2F

Al igual que en el caso de la docente, el texto escrito por Zanetti con críticas al intendente ya no está en las redes sociales. Según reconstruyó La Nación, había tildado a Aristimuño de “vende humo, hipócrita y versero”, dijo que durante todo un año se dedicó a “llorar”, que su “séquito se la lleva de arriba”, que dejó una ciudad “arrasada” sin “siquiera un cartel nuevo”, además de afirmar que dejó “familias sin trabajo”. Por esas opiniones, el intendente lo intimó a pedir disculpas.

Uset (también destinario de cartas documento de Aristimuño en otro momento) está convencido de que hay más cartas. Pero entiende el temor de los vecinos a denunciarlas. Por caso, cuenta que Zanetti “se limitó a hacer su descargo público tal como le ordenaba la carta documento porque estaba asustado. Fue funcionario mío pero salió de la actividad privada, tuvo dos años en la función pública y volvió a la actividad privada”.

No obstante, dice Uset (actualmente funcionario del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello), la publicación de Zanetti generó “alboroto”. Y fue así que la docente, “de perfil más bajo todavía”, dio a conocer su caso, anterior.

“Yo me siento incómodo interpelando a la gente”, dice Uset, que entiende que a los vecinos les cueste contar sus casos. “Todos los testimonios nos dicen: ‘En mi casa generó un revuelo bárbaro’. Es una carta documento que te llega a tu casa. Imaginate: sos bibliotecaria de una escuela, que te llegue una carta documento del intendente a tu casa, además tiene un mensaje oculto: ‘Sé dónde vivís’. Hay que ponerse en el lugar, genera temor”.

DIB intentó sin suerte contactarse con Aristimuño. En la nota con La Nación, el intendente expresó que las denuncias son infundadas: “Un exfuncionario (por Zanetti) sale a decir que uno es un delincuente, pero para decir eso hay que ir a la Justicia o hacerse cargo”. Agregó que Zanetti tiene “encono personal” porque la actual gestión le rescindió el contrato a su esposa por “falta de méritos”.

Así, Aristimuño, reconocía la carta documento a Zanetti, solo esa. “Acá hay otra”, le dijo Uset a DIB. “Ahora va a decir que son dos, que solo fueron dos”.

Y el exintendente suma otro dato: “Las cartas se cargan a la cuenta corriente que tiene la Municipalidad en el Correo Argentino, las pagan los vecinos. Salen de la Municipalidad, con remitente de la Municipalidad, cargadas a la cuenta corriente de la Municipalidad, con los abogados de la Municipalidad. Las cartas que son para reparar la imagen del intendente corren por cuenta de los vecinos, los mismos vecinos están pagando sus propias cartas de documento”.