Prevención: Se lleva adelante un plan de vacunación contra la fiebre hemorrágica argentina
La Municipalidad de Nueve de Julio informa que el martes 16 de diciembre se aplicará la vacuna contra la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) en el Centro Integrador Comunitario (CIC) y el viernes 19 de
diciembre en el CAPS Luján. Para poder aplicarse la vacuna, se solicita comunicarse previamente al 610038 (CIC), y al 610033 (Luján).
La FHA es una enfermedad viral causada por el virus Junín que se transmite por el contacto con roedores infectados, principalmente el «ratón maicero». 9 de Julio es considerada zona endémica y la vacunación -de calendario- está recomendada desde los 15 años hasta los 64 años inclusive, salvo en casos de embarazo, lactancia o pacientes inmunocomprometidos.
Cabe aclarar que los vecinos podrán anotarse en el CAPS que deseen sin necesidad de pertenecer al barrio de los mencionados, o en cualquiera de los otros Centros de Atención Primaria de la Salud.
Asimismo, se recuerda que el CIC cuenta con servicio de vacunación por la tarde, de lunes a jueves de 13 a 18 hs., como el resto de los centros de atención primaria.
Esta franja horaria se incorporó recientemente y permite ampliar el acceso para quienes no pueden concurrir por la mañana.
