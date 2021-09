Policía investiga un hecho de agresión de «patadas y trompadas» contra un vecino por varias personas

Un hecho que en principio esta caratulado “Averiguación de Ilícito” y que se investiga por parte de la Ayudantía de Fiscal 9 de Julio a partir de una actuación policial de la Estación de Policía 9 de Julio cuando se hizo público por parte del sitio Web “código baires” dando cuenta que el pasado fin de semana, el día sábado en horas de la noche y parte de la madrugada del domingo 5, un joven de 24 años, Nicolás fue atacado a golpes de puño y patadas en nuestra ciudad por casi 20 personas de entre 17 y 18 años, en la intersección de las calles Edison y Av. San Martín.

Según se publica “luego de discutir con la madre de su hijo, este sábado Nicolás comenzó a recibir amenazas por sus redes sociales de otro joven de la ciudad: “Yo le pregunté cual era el problema, no me contestó mas y al rato me manda otro del grupo de amigos también amenazándome”, informo el medio.

En la madrugada del domingo, vuelve a recibir amenazas y les preguntó “si querían charlar, porque no me gusta no poder estar tranquilo en la calle”.

En el momento del encuentro, Nicolás estaba enfrente de un vacunatorio de PBA y señaló que desde una camioneta le hicieron señas para que vaya. El ataque se produjo en las calles Edisón y San Martín de dicha localidad.

“Cuando estoy llegando eran dos camionetas y un auto, entre 15 y 20 personas entre 17 y 18 años. Dentro del grupo estaba el hermano de la madre de mi hijo”, informó y agregó: “Les pregunté por qué venían, me empezaron a insultar y les pregunté quién tenía problema conmigo. Me querían agarrar, me empezaron a tirar trompadas, me puse en guardia pero llegó un momento que no pude zafar, me tiraron al piso y me empezaron a dar patadas, rodillazos, trompadas”.

En otro párrafo se hace referencia que la victima asegura que los golpes duraron “entre 15 y 20 minutos” y que “dos personas intentaron frenar los golpes pero era muy difícil porque eran muchos”.

“Desde el primer momento yo pensé que podía terminar muy mal, por eso no me quedó otra que aguantar y ponerme en guardia. Me golpearon en la cien, tengo las orejas hinchadas de los golpes”, señaló y luego recordó: “Uno de ellos les advertía a los amigos que me podían matar y no aflojaban”.

Por último, sostuvo que “el hecho fue organizado, ninguno se acercó a pedirme a disculpas”.

Ante la consulta en la Estación de policía por parte de El Regional Digital, se informó que se labro una actuación policial, al ver esa página, y se está estableciendo los datos de la víctimas, imputados y como fue todo, en principio sería un problema familiar entre la víctima y el ex cuñado, pero todo es materia de investigación.

En cuanto al estado de salud del joven, desde Policía informaron que esta bien solo lesiones leves, lo que confirma que el hecho se ha suscitado.

Ampliaremos.