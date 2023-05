Policía 9 de Julio dio con el hombre quien hace un mes se desconocía su paradero

Fecha 28-04-23 actual denuncio una ciudadana de 51 años de edad oriunda de esta localidad, que no tiene contacto telefónico con su hijo PEDRO ARSENIO GAVILAN SEGOVIA (29) desde hace un mes a la fecha por problemáticas de índole personal.

Causante presentaba su domicilio en el cual se lo ve es la localidad de Bariloche donde de entrevistas con familiares surge que tras discusión con un amigo dejaría su lugar de residencia para tomar un colectivo en dirección nuevamente a la localidad de Nueve de Julio desconociéndose al momento si abordo efectivamente ómnibus.

Causante resulta ser de unos Aprox. 1.70 mts., Cabellos negro ondulado, rapado en los costados y más largo en la parte superior, tés blanca, ojos marrones claros, barba no muy larga, ceja derecha cortada, posee tatuajes, unos en la espalda de un león, en pierna derecha no presida que tipo de dibujo. No poseyendo demás señas particulares. Inter. UFI NRO. 4 DPTO. MERCEDES.

Fecha y hora actual de Averiguaciones realizas por personal de GTO y Sub DDI Bragado habiendo tomado vista de las empresa de colectivos de transporte se logro establecer que el ciudadano PEDRO ARSENIO GAVILAN SEGOVIA (29) habría descendido en la localidad Chivilcoy.

Realizándose los relevamientos pertinentes se logró dar con el causante, quien se encontraba residiendo en Chivilcoy. Causante refiere que mismo se retiró de su domicilio, por problemas familiares. Causante hallado ileso. Se traslada a la localidad de 9 de Julio, fines de tomar contacto con la Flia.