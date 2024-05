Se dejo inaugurado el Torneo Nacional Sub 17 de Cestoball

Inicio este jueves en 9 de Julio, el Torneo Nacional Sub 17 de CestoBall con la participacion de 16 equipos provenientes de la provincia de Buenos Aires, Tucuman, Santiago del Estero, La Pampa y CABA, donde por Buenos Aires, compite el local el CEF 101.

La competencia se disputa en el gimansio del CEF 101, el Estadio cubierto de Atletico 9 de Julio y el SUM del Colegio San Agustin.

En la primera jornada luego de las competencias dada, en horas de la noche se procedio en el estadio «Ernesto Bancora», se procedio a la inauguracion del Torneo y que conto con la presencia de la Intendente Municipal, Maria jose Gentile, funcionarios de gabinete, del Concejo Deliberante, ademas del Director de Deportes Social, Marcos Cianni, ademas de Autoridades de la Federacion Bonaerense de Cestoball, Agustina Simonetti.

Tras el ingreso de las 16 delegaciones, Ciudad de Buenos Aires, AS Libertad de San Luis y San Martín de Corrientes (Grupo A); EDIP de San Luis, SITAS de CABA, Regatas de Corrientes y Estudiantes de Tucumán (Grupo B); GEVP de CABA, Defensores de Santiago del Estero, C. Basko de CABA y Club La Pampa (Grupo C); Hijitus de San Luis, Catán de Tucumán, Lilán de CABA y Cultural de La Pampa (Grupo D).

El evento fue declarado de interes municipal por la Intendente Gentile y de interes legislativo por el Concejo Deliberante de 9 de Julio.

Como parte de la inauguración se entrego un presente a tres mujeres que le dieron mucho al CestoBall, no solo de 9 de Julio, sino del pais como lo fueron Susana Reale, Alejandra Aramburu y Castagnino.