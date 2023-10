Pesca: A pesar de la escases de agua, las «taruchas» están

En nuestro primer relevamiento de tarucha de la temporada, decidimos ir a hacer un intento para dar con la reina de las lagunas, queríamos saber si las taruchas ya están activas, para esto decidimos hacer con el cocodrilo fishing team una visita a nuestro amigo Darío Ali de «Taruchando charcos» quien tiene permiso en un campo privado para practicar la pesca deportiva de esta noble especie y también seria de la partida nuestro querido amigo Daniel Rodríguez del portal «Sentí la pesca», por el cocodrilo en esta oportunidad viajamos Carlitos Crisci, Raul Barera y yo.

Decidimos reunirnos en Lujan y de allí dirigirnos al campo que está a unos 15 km de la ciudad, donde nos esperaba un arroyo enclavado en donde parece imposible haya un lugar así, con agua, vegetación y taruchas tan cerca de la ciudad.

Llegamos tipo 9 de la mañana pues sabíamos que las primeras horas de la mañana iban a ser difíciles por la baja temperatura aun reinante (de hecho, esa mañana cayo una helada importante) por lo que preveíamos que la mayor actividad seria después del mediodía.

Acomodamos el vehículo debajo de unos árboles para que quedara a la sombra y comenzamos a armar los equipos, Daniel, Carlitos y Darío en Bait y Raul y yo en spinning (más tarde Raul haría unos intentos en fly ).

El arroyo tiene actualmente una profundidad promedio de 80 cm y espera con ansiedad que llueva para volver a su profundidad normal.

Como lo sospechábamos iba a ser difícil, pero no imposible, comenzamos a recorrer el arroyo haciendo lances con diversos artificiales, algún viejo oreno de algunas ranas de goma de Rubi, algun cicuta de rubi, otros señuelos artesanales, alguna rana tai, y muchos más, probamos en las orillas, al centro del arroyo, lo recorrimos 2 km hacia la derecha, luego lo mismo hacia la izquierda y nada, solo un toque a una rana don kb azul a Darío y nada más.

Pero nunca perdimos las esperanzas, por dos razones; Darío conoce mucho el lugar y sabe que está bien poblado y además el viernes fue una hora a la tarde y había logrado 2 hermosos cocos así que seguimos insistiendo.

Raul y Darío se habían alejado del grupo así que le envié un ms a ver cómo les estaba yendo y me respondieron que tuvieron 2 ataques con ranitas de latex Rubi negras, así que cambiamos por ese artificial y seguimos costeando.

Mientras Raul se dirigió al campamento a preparar el asadito , hago un lance rastrillando una orilla bien reparada donde el sol calentaba el agua y de repente el ataque, seguido de una corrida fenomenal y una pelea que solo la tarucha puede dar, un espectacular cocodrilo de aproximadamente 2,5 kgrs que luego de fotografiado, fue devuelto como corresponde y por las razones que en la nota anterior explicamos , a su hábitat.

Esto nos renovó las esperanzas y nos volvió a dar energías para seguir intentándolo.

Luego de comer y ya con el sol calentando (la temperatura había llegado a 23 grados) volvimos a intentar lograr algún otro ejemplar.

Las 2 horas siguientes fueron de mucho pique, tímidos aun pero que sirvieron para confirmar que hay mucha tarucha, la mayoría grandes, Darío logro 2 ejemplares uno que fue el más grande casi de 3 kgrs , a Dani se le escapo una hermosa cuando estaba por levantarla, y todos tuvimos 4 o 5 piques al menos, muchos de ellos eran sin agresividad y nos mutilaban los artificiales pero no se prendían.

Durante la jornada casi no tomaron los señuelos duros, a pesar de haber probado muchos de ellos que son de probada efectividad, pero en esta oportunidad solo dos ataques a un cicuta minow de Rubi, ni siquiera al infalible oreno cardenal del que le hicieron un ataque.

Unos intentos de Fly al cual no le dieron respuesta y llegando a las 16 horas decidimos hacer el video de cierre de la nota y comenzar a acomodar los equipos para nuestro regreso con la certeza que cuando haga unos días seguro de buena temperatura el lugar va a explotar de tarus.

Gracias por leernos, consultarnos y por seguirnos en nuestras redes: Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube como: cocodrilo fishing team.

No queremos olvidarnos de agradecer a quienes hacen posible nuestros viajes: repuestos del automotor Hector Pelusso, recetas del campo, Centro integral del envase, La nueva Babilonia, Bacos Vinoteca, Pinturería Martinez, Spataro Construcciones S.A, Grupo Ferrari, Carnicería Cer”2”, Alarmas Zona 24, panaderíay confitería lo de Juana, electricidad Ushuaia, La Strada confitería y Heisemberger hamburguesería.

Por supuesto a Grilon por proveernos de un multifilamento que no tiene igual y a señuelos rubi y a Cauque por proveernos todo para que nuestros relevamientos tengan efectividad.

También, como en cada nota queremos aconsejarles que cuiden cantidad, medidas y vedas de las especies que vayan a pescar, y además que cuidemos entre todos de dejar limpios y no contaminar los lugares que visitamos, para de esta manera asegurar que nuestros hijos y nietos en un futuro puedan disfrutar de esta pasión tal como lo hacemos hoy nosotros.

Hasta dentro de 10 dias con otro relevamiento, abrazo pescador.

Luis o. Ventimiglia

Cocodrilo fishing team

Pescador apasionado.