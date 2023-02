Pauta mata quejas: La «gallega» criticona de Argentina elogia la Ciudad de Buenos Aires

Laura Méndez había compartido en su cuenta de TikTok la experiencia que tuvo al viajar por el país y había sido extremadamente dura con su opinión acerca del gobierno nacional.

Además se había quejado por ser multada debido a no llevar encendidas las luces bajas en su trayecto y, grabando un video mientras manejaba se jactó de nunca pagar las multas que recibía en el extranjero.

«Dicen que es un país desarrollado y esto sigue siendo Sudamérica”, fue una de las contundentes frases que pronunció y que indignó a miles de argentinos.

“Las carreteras aquí dan asco, el gobierno no sé que hace pero no permite que la población se desarrolle y hagan nuevas carreteras”, sostuvo, con un odio un tanto fuera de contexto para una turista.

También comparó al país con Cuba por la diferencia entre el precio del euro oficial y el paralelo: “Acá está el gobierno peronista, no es el gobierno socialista pero al final son el mismo perro con distintos collares”.

EL CONTRASTE QUE SE NOTÓ MUCHO

A diferencia de ese estado alterado que mostró durante el fin de semana largo de carnaval, ahora, con semblante relajado, apareció nuevamente para ensalzar a CABA y a su gobierno encabezado por el precandidato que, casualmente, realizó su lanzamiento de campaña en la mismísima ruta 40.

Este coincidente hecho, sumado al contraste de ánimo y semblante entre los videos de Laura Méndez realizados con un interregno menor a una semana, hicieron que a todo el mundo en redes se le despertará la suspicacia para concluir que tanto aquellas insidiosas críticas como éstos edulcorados elogios, constituyan nada menos que parte de la campaña de lanzamiento del Jefe de Gobierno de Buenos Aires.

«Amigos, la verdad es que la Ciudad de Buenos Aires me está encantando. Y que si hubiera empezado mi viaje por aquí, la verdad no me voy«, comienza diciendo Laura Méndez.

La influencer se dedica a viajar por el mundo recorriendo distintas ciudades y haciendo reseñas a través de sus redes sociales.

En las últimas semanas arribó al país y las impresiones que se llevó no fueron las mejores hasta ahora que ‘oportunamente’ cambió su mirada en consonancia con el inicio de acciones proselitistas del ala de las «palomas» de Juntos por el Cambio.

«Me está encantando de verdad (hablando de CABA). Esto está super desarrollado. Hay muchos lugares para comprar. Está lleno de gente. Y la verdad que quiero que quede claro que no me parece nada una ciudad insegura. Yo la verdad estoy paseando sola por aquí y no me siento para nada insegura, estoy feliz de la vida«, agregó, cual si fuera una militante más de Rodríguez Larreta.

Como si estas loas hubiesen sido poco claras acerca de su postura, Méndez fue directamente al grano en su intención de halagar al titular del ejecutivo porteño.

Fue asi como agregó: «Este año hay elecciones en Argentina, y fijaos como está la ciudad, y como están las rutas, y quien gobierna. Ahí lo dejo. Cada uno su reflexión«.

La campaña política ya está rodando, y cualquier idea innovadora será bienvenida. Pensar en una extranjera que contraste unos baches que nadie vio, con una ciudad magnífica que tampoco mostró, fue una de las primeras acciones creativas de las que habrá decenas a lo largo del año.

Y hay un sector político que saca una ventaja abismal por su extensa experiencia en puestas en escena.

Como dice Méndez en su último video «fijaos y cada uno… su reflexión«.

Infocielo