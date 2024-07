Patinadoras de 9 de Julio y Dudignac se destacan en competencias en Mar del Plata

Durante este fin de semana un grupo de patinadoras de los Clubes Atlético 9 de Julio y Social Dudignac, compitieron en el Torneo Regional de copas RR y GM (selectivo) que se realizó en el polideportivo Islas Malvinas de la ciudad Mar del Plata, desde el día 5 al día 7, contando con la participando de Asociaciones de la Provincia de Bs As, Marplatense, Tandilense y Pampeana.

Dicho torneo entrego la clasificacion para el Nacional de Santiago del Estero y de Misiones.

De Dudignac clasificaron para el campeonato nacional a realizarse en el mes de septiembre en Santiago del Estero, representando a la Provincia de Bs As: Isabella Giuliodori 3er puesto (Cat. Formativa 12 años); Paulina Vilas 1er puesto (Cat. Formativa 13 años); Adela Stefoni 1er puesto (Cat. Formativa 17 años); y Emma Salas 1er puesto (Cat. Quinta 16 años).

Mientras que por Atletico 9 de Julio ocho patinadoras clasificaron al mismo campeonato nacional: Eva Recalde 4to puesto (cat. Formativa 9 años); Juana Elizalde 3er puesto (cat. formativa 13 años); Maitena Novo 4to puesto (Cat. Formativa 13 años); Inés Dawney 1er puesto (cat. Formativa 14 años); Antonia Faustino 3er puesto (cat quinta 8 años); Matilda Quintana 6to puesto (cat. quinta 12 años); Violeta González 4to puesto (cat quinta 15 años); Malena Cabrera 9no puesto (cat cuarta 12 años)

Mientras que para la provincia de Misiones, clasificaron tambien ocho patinadoras de Atlético 9 de Julio, también representando a la Provincia de Buenos Aires, Malena Cabrera 1er puesto (cat GM básico infantil); Matilda Quintana 2do puesto (cat GM básico infantil); Maitena Novo 4to puesto (cat. GM básico infantil); Ines Dawney 2do puesto (cat GM básico cadete); Violeta González 3er puesto (cat. GM básico cadete); Antonia Faustino 1er puesto en danza y 1er puesto en free dance (cat. GM Avanzado tots 8 años); Olivia Jerez 1er puesto en danza y 2do puesto en free dance (cat. GM Avanzado mini infantil 9 años); Juana Faustino 3er puesto (cat. Segunda C 12 años); Olivia Jerez 1er puesto (cat. Primera C 10 años); participó además en la categoría formativa 11 años Martina Videla, no logrando la clasificación, pero con una buena performance. Las patinadoras son entrenadas por la profesora Daniela Tolosa.