PASO2021: Comenzaron las sorpresas electorales, Grillo Rodríguez bajo la lista o «se la bajaron»

Queridxs Nuevejulienses, teniendo en cuenta el contexto político y social que atravesamos los Argentinxs, y sin ser ajeno a esto nuestros vecinxs, he decidido no presentarnos a la próxima elección legislativa. En un acto de grandeza y compromiso por parte de mis compañerxs entendemos que las circunstancias no son óptimas para participar de una interna. Seguirémos trabajando como hasta ahora, primando las necesidades de la comunidad y enalteciendo los intereses del movimiento al que represento.

Gracias por las muestras de cariño y apoyo recibidas en estos días.