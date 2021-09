Palacios: «Manes nos invita a no bajar los brazos, a que no renunciemos a la Argentina»

El pasado 1° de septiembre, el precandidato a Diputado Nacional por Juntos – #DarElPaso Facundo Manes, encabezó un encuentro en la ciudad de Junín, con precandidatos de distintas localidades de la cuarta sección electoral, entre los que se encontraban los nuevejulienses Diego Spinetta, precandidato a senador, e Ignacio «Nacho»; Palacios, precandidato a concejal.

Durante su intervención, el neurocirujano explicó, «El campo tiene que crecer mucho. Tiene que ser el eje del crecimiento argentino. Más campo, más industria, más servicios. Todo generando más valor agregado»;, aseguró Manes y comentó «soy del campo, he trabajado en varias cosechas, mi familia viene del campo y no solo sabemos, sino que sentimos lo que es, y vamos a trabajar junto al sector, y en ese sentido nos hemos reunidos con distintas organizaciones rurales».

En otro pasaje del encuentro, el precandidato a Diputado Nacional dejó en claro que «el Kirchnerismo tiene un modelo y no queremos ese país. Queremos ganarle porque han gobernado 16 de los últimos 20 años, y tenemos más chances de ganarles si prevalece esta

lista, que es plural y está representada la sociedad civil, que están dando el paso, para ganar

este año en el 2023».

Al referirse a la pandemia, Facundo Manes explicó que se la debe medir por la cantidad de muertos por millón de habitantes: más 110.000 fallecidos, un desastre; por impacto económico: 10% decaída y va a ser uno de los que menos crezca en los próximos dos años; se debe evaluar por la vacunación", y aseguró que llevaron un país ricos a tener a la mitad de la población en la pobreza, con una inflación que consume nuestros ingresos, con los chicos que se quieren ir y una sociedad defraudada. Esa experiencia nosotros no la queremos, vamos por una que empuje desde abajo, con toda la sociedad empujando, para un nuevo clima de época, como en el 83 con la democracia, ahora encarando la modernidad y la prosperidad, y le digo a todos los que están cansados y no quieren ir a votar, que el mayor acto de rebeldía es votar y votar por esta lista, que representa lo único distinto.

Por su parte, Ignacio "Nacho" Palacios señaló "Facundo nos invita a no bajar los brazos, a que no renunciemos a la Argentina. A discutir los temas de fondo y que propongamos y salgamos de la apatía porque se puede salir adelante".

Finalmente, Palacios sentenció "Manos nos da la fuerza para Dar el Paso el próximo 12 de septiembre, ganar la interna y encabezar este frente Juntos para ganar en noviembre y ser una alternativa de poder en el 2023".