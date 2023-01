Otro impacto de la sequía en la ganadería: Muere ganado por ingesta de insectos “Siete de Oro”

La extrema sequía que se da sobre el territorio argentino es atroz, desde perdidas de lotes agrícolas, menos rindes, retrasos en las siembras, avance de malezas, sin recursos forrajeros para la ganadería, lagunas, canales y arroyos secos, por ende, sin agua para la ganadería. También en esta seca se da la muerte de ganadería que al momento de pastar en alfalfas y que están plagadas por el insecto Astilo moteado, más conocido como el “siete de oro”, lo que genera alarma en médicos veterinarios y agrónomos.

Los primeros datos los aporta el Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado del INTA Balcarce, desde donde informó que se han registrado episodios de mortandad en bovinos consumiendo alfalfas con infestaciones importantes del escarabajo conocido vulgarmente como «Siete de oro» (Astylus atromaculatus)

Se describen signos de decaimiento, diarrea hemorrágica con pseudomembranas, y a la necropsia, enteritis necrohemorragica. Y si bien se describen episodios en la bibliografía internacional, se están realizando estudios para tratar de corroborar estos cuadros. Desde el INTA se sugiere evaluar la presencia de esta especie en los cultivos destinados a consumo animal para evitar futuros problemas.

El Médico Veterinario, Juan Agustín García, del Servicio de Diagnostico Veterinario Especializado de INTA Balcarce en dialogo con el programa radial Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer de la ciudad de 9 de julio describió cual es la situación, la que catalogo “estamos viendo que estamos teniendo varias consultas de una gran cantidad de este escarabajo “ siete de oro” sobre alfalfas y animales consumiendo esa alfalfa con ese insecto y empezaron a tener mortandad con signos de tipo intestinal, la verdad que nos llama mucho la atención, ya que no conocíamos la toxicidad de estos insectos y estamos en investigación, ya que es impactante”, comento el facultativo en declaraciones radiales.

Dicho insecto prolifera más en el maíz, sin embargo, al no haber maíces tempranos sembrados como en otras campañas a causa de la seca y que se trasladó más aun maíz tardío, este escarabajo se ha trasladado a los cultivos de alfalfa florecida, que es donde se lo ve muy presente, de allí la recomendación que el pastoreo de los animales no sea con una alfalfa en flor.

Vaca con síntomas de ingesta de alfalfa plagadas de Astilo moteado, siete de oro, otra consecuencia de la #seca extrema! pic.twitter.com/afleTrMjD2 — Ariel Pereyra (@ArielPereyra74) January 21, 2023

García informo que, si bien han recibido las consultas por la muerte de bovinos, también recibieron de productores de equinos y ovino, donde se da la misma sintomatología que ocurre en bovino, subrayo.

El veterinario del INTA Balcarce comento que de acuerdo a informes de agrónomos y entomólogos este insecto tiene mayor proliferación en inviernos y otoños secos, por lo que se viene de un tiempo de estas características, recordó.

En cuanto a las zonas o regiones afectadas son el sur de Santa Fe, de Córdoba, norte y oeste bonaerense. No así en otras regiones, dio a conocer.

Finalmente recomendó que se si se quiere consumir la alfalfa, es importante hacer una revisión del lote en no contar con este insecto, ya que no hay nada especifico aun, por lo que hay que hacer es evitar que el animal no consuma la alfalfa con este escarabajo; y si lo hubiera realizar aplicación sobre el cultivo y evitar la floración, sostuvo.