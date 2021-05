Otra vuelta de rosca: Ahora el gobierno quiere que no se exporten cuatro cortes de carne, que sean subsidiados y que los pague el productor

En medio de una situación económica que genera la pandemia y la clara falta de un plan económico en el país, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner andan a tientas y como camino es cargar las culpas de la situación en los sectores productivos, más específicamente en la matriz agropecuaria de la argentina.

El pasado viernes se dio una reunión entre voceros del Gobierno de Alberto Fernández, a través del Ministro de Producción Matías Kulfas y del Consejo Agroindustrial Argentina donde estuvieron sentados de la Mesa de las Carnes, de la Cámara del Feedlot, del Consorcio exportador ABC y de UNICA.

Desde el CAA en una comunicación se detalló que la medida del cierre de exportaciones va en contra de los objetivos de la entidad, y que «se analizaron propuestas de largo, mediano y corto plazo para corregir la situación y equilibrar el contexto promoviendo la oferta para atender a la demanda del mercado interno como a las de exportación».

En tanto que integrantes de la Mesa de Enlace -CRA, SRA, FAA y Coninagro- mantuvieron una reunión con el integrantes del Consorcio ABC, fue una reunión entre la producción y la industria comento Jorge Chemes, presidente de CRA, “donde planteamos elaborar estrategias conjuntas ante el gobierno que propone no se exporten cuatro cortes, que se entreguen con un precio subsidiado, en definitiva esto que propone el gobierno tiene un costo de entre 7.000 y 10.000 pesos por animal vendido, esto es unos 30/40 pesos por kilo, y que terminaría saliendo del bolsillo del productor y desde las cuatro entidades del campo sostenemos y decimos que es inaceptable y sorprendentemente algunos integrantes de la industria frigorífica también se manifestaron en no aceptar el pedido y no negociar en estos términos y que sea el mismo gobierno busque la solución a un problema que ellos mismos generaron, no tiene que ser la cadena terminando pagando los errores que ellos cometen, sostuvo el dirigente rural de Confederaciones Rurales.

En tanto desde CRA dijeron que no hay modificación del pedido y ratificaron que las entidades prosiguen con la medida del cese de comercialización hasta que no se levante el cierre de la exportación de carnes, sostuvo Chemes.