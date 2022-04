Once Tigres gano el primer certamen del Torneo Copa «Roberto Marti»

Se definió este domingo en la 17ma. fecha del Torneo de la Liga Nuevejuliense de Futbol que pone en juego la Copa “Roberto Marti”, y que, con una victoria sobre el final del encuentro, Once Tigres, pude decirse, grito campeón aunque no haya recibido el trofeo, para ello deberá conocerse quien gane los play off, que implemento la LNF para este torneo, según algunos bastante largo.

Lo cierto que Once Tigres de local recibió a French, donde el albinegro realizo un planteo que, en el primer tiempo, el auriazul no lograba encontrar el rumbo, pero en el arco respondía Cacho.

El segundo tiempo a los 10 minutos fue Perujo quien hizo explotar el “Abel Del Fabro”, abriendo el marcado para Once Tigres; y a los 33, Silea empato para French.

Sin embargo, cuando todo parecía terminar en un empate, lo que generaba una esperanza para Atlético 9 de Julio, libre en la fecha; otra vez Emiliano Perujo a los 50 minutos del complemento, tras una gran jugada de Zalazar, y ante el esfuerzo de Acis, el goleador del campeonato, le dio la victoria final al equipo dirigido por Luis Farías, que junto a su hinchada ganaron la Plaza Gral. Belgrano al grito de campeón.

San Martin salvo el honor

El otro partido es el jugaron San Martin que recibió a su clásico de barrio, Agustín Álvarez que llego al “Santiago Noe Baztarrica”, con algunas bajas como Choy, Schechelman, Longarini y Umbides.

Desde el inicio los dirigidos por Re salieron a imponer su juego y a los dos minutos Monjada sorprendió a Tudesco por arriba del travesaño, la insistencia santa fue constante y Agustín Álvarez solo se defendía, con algún contrataque al arco de Lizaso; hasta que faltando cinco minutos, Hipkins que pivoteo en todo el frente de ataque en todo elpartido, fue derribado en el área, donde el árbitro Crivelli sanciono penal. Fue el propio Agustín Hipkins quien ejecuto y puso el 1 a 0 definitivo.

El Segundo tiempo Agustín Álvarez salió más decidido y aunque lo intento siempre el trabajo de la defensa “santa” fue muy efectiva. A San Martin le queda el honor salvado, ya que se despide del campeonato al no haber clasificado dentro de los ocho primeros.

El resto de la fecha, San Agustín vapuleo a 12 de Octubre 5 a 0 y en Naon, el local cayó derrotado ante Facundo Quiroga por 2 a 0.

Síntesis de la fecha 17

Once Tigres 2 – Atlético French 1

Dep. San Agustín 5 – 12 de Octubre 0

San Martin 1 – Agustín Álvarez 0

Atl. Naón 0 – Atlético Quiroga 2

Libre Atlético 9 de Julio

Campeonato

Once Tigres 35

Atlético 9 de Julio 31

Atlético French 29

Agustín Álvarez 24

Atlético Naón 20

Deportivo San Agustín 17

Atlético Quiroga 12

Social y Deportivo 12 de Octubre 12

San Martín 7

Decimoctava y última fecha

Agustín Álvarez – Once Tigres

Atlético 9 de Julio – Atlético Naón

Atlético French – Deportivo San Agustín

Atlético Quiroga – Atlético San Martín

Libre: 12 de Octubre