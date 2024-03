Nuevos requerimientos del mercado, cruzas y sanidad, los temas centrales para los productores ganaderos

El ciclo de charlas se brindó en el Auditorio Ganadero Carne Argentina, y participaron Eugenia Brusca, investigadora del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), quien disertó sobre “Tendencias en el consumo de carne, ¿cómo adaptarse a los nuevos requerimientos del mercado?”; Sebastián López Valiente, del INTA Cuenca del Salado, habló sobre “Hereford, la raza cruzante”; y Gustavo Combessies ofreció una capacitación sobre Sanidad, de la mano de Biogénesis Bagó y Laboratorio Azul.

Allí, la entidad ganadera firmó un convenio con el Laboratorio Biogénesis Bagó orientado a todo lo que sea la difusión de los beneficios de realizar un buen diagnóstico y plan sanitario preventivo.

Nuevos consumidores

“Hoy el consumidor está siendo más exigente, le gusta saber qué consume, vive a un ritmo que no le alcanzan las 24 horas, entonces no es lo mismo el consumo que tenían nuestros padres o abuelos, a los jóvenes de hoy; la inmediatez los pasa por arriba. Entonces, como cadena de ganados y carnes debemos adaptarnos a ellos y a lo que nos están pidiendo”, argumentó Brusca.

En este punto, reconoció que “estamos trabajando en lo que es la demanda de los jóvenes. Trabajamos a través de estudios de mercado, a través de focus groups, en entender lo que el consumidor más joven nos está demandando. A partir de esta información tenemos campañas de comunicación y marketing, direccionadas a lo que queremos mostrar”.

Por ello, el IPCVA realizó actividades como El Cruce 2023, una de las carreras de aventura más importantes del mundo, que se llevó a cabo entre el 1 y el 6 de diciembre de 2023 en Bariloche, y también estuvo presente en el Cosquín Rock 2024. Estas actividades “nos permitieron llegar a un público deportista, a un público rockero, a un público de amigos, donde el asado, el encuentro, la familia, los amigos, son claves. Esto nos permite romper el algoritmo en el cual nos encontramos, donde el agro siempre gira en su círculo y la cadena de ganados y carnes no logra romper esa barrera, y no logra que la gente que no tiene nada que ver con el agro vea lo importante que es esto de la carne”.

Por otra parte, la investigadora marcó que “no existe competencia con las otras carnes. A mí me gusta hablar de una canasta proteica, donde hoy el argentino consume alrededor de 118 kilos de proteína cárnica por habitante por año, de los cuales 52 kilos son de carne vacuna, 49 kilos de pollo, 18 kilos de carne de cerdo. Y, además más de 330 huevos, entonces la canasta proteica está más que cumplida en los argentinos. Lo importante es la convivencia de todas las proteínas cárnicas, y no estamos contando ovinos y pescados en esta canasta”.

En esta línea de análisis, Brusca destacó que “tenemos que mostrar al consumidor la importancia de una alimentación saludable, con deportes, en la cual se incluya la proteína cárnica”.

Alianza estratégica

En el marco de la jornada Hereford los Laboratorios Bagó y Azul Diagnóstico Veterinario firmaron un convenio de alianza estratégica que fue desarrollada a partir de noviembre de 2021 y “estamos trabajando fuertemente en los pilares fundamentales para realizar planes sanitarios preventivos en rodeos ganaderos, con el diagnóstico, y el plan sanitario preventivo diseñado por asesores profesionales”, informó Miguel Giménez Zapiola, gerente de Relaciones Institucionales Comerciales de Biogénesis Bagó, quien apuntó que además se rubricó un convenio con la AACH.

Este último convenio tiene como fin “trabajar fuertemente con los criadores en la vinculación tecnológica y difundir las ventajas de hacer buenos diagnósticos”.

Por su parte, Gustavo Combessies, director Técnico de Laboratorios Azul, comentó que “en esta etapa del año trabajamos en todo lo que es el tacto rectal y todo lo que podemos hacer en torno al diagnóstico de gestación del rodeo y viendo que podemos aportar desde el Laboratorio en tareas sanitarias preventivas o atacar problemas que puedan surgir en ese momento”.

En el contexto de la alianza de las dos empresas este jueves se hará la presentación oficial de una vacuna para prevención de enfermedades en los terneros, y esta vinculación es “a través de desarrollar vacunas, haciendo pruebas de potencia en animales experimentales y todo eso lo desarrollamos en vinculación con Laboratorio Azul. La idea es agregar el servicio más cercano al productor y los asesores para armar los planes sanitarios preventivos en forma integral”, completó Giménez Zapiola.

Un año para celebrar el centenario

El 3 de noviembre de 1924 nació la Asociación Argentina Criadores de Hereford (AACH) y en el marco de su primer centenario desarrollará distintas acciones y convenios. “Tenemos la responsabilidad de llevar adelante esta institución por otros cien años y mejorarla aún más. Para ello estamos haciendo muchísimas cosas, incentivando nuestros planes de investigación, nuestro plan de evaluación genética y acercando la institución a los criadores y socios”, señaló Juan Manuel Aloé, director Ejecutivo de la AACH.