Nuevo reconocimiento a ex combatientes de Malvinas: La resiliencia sostuvo a este grupo de nuevejulienses, pero no todos pudieron reponerse de la posguerra

El acto fue presidido por la Intendente Municipal, María José Gentile, ex combatientes de Malvinas, sus familiares, la Senadora Provincial, Maria Elena Defunchio, concejales del distrito, representantes de entidades de bien publico, de la educación, Policia Comunal, Bomberos Voluntarios y vecinos en general.

Sandra Novo: «La guerra, lo único que logra es llevarse muchas vidas”

En esta oportunidad desde la organización optaron por contar con la palabra de un familiar de un veterano y en este sentido fue la convecina Sandra Novo, esposa del ex veterano de guerra de Malvinas, Sergio Brangeri, Tal como adelanto El Regional Digital, y quien puso de manifiesto su experiencia personal con la guerra, ya que en aquel abril de 1982, eran novios y se casaron cuatro años después de finalizar el conflicto bélico.

“En esta oportunidad la intención era la de escuchar los conceptos de una mamá de los Veteranos de Guerra, dijo, pero la emoción que esta fecha encierra no lo ha hecho posible, por lo que me toca la responsabilidad de hablar desde mi humilde lugar, haciéndolo desde un espacio que nos fue común a todos.

En 1982, estos hombres de hoy tenían entre 19 y 20 años y transitaban una de las etapas más lindas de la vida, estudiando, haciendo deportes, saliendo a bailar, enamorándose y proyectando; pero de un día para otro esa etapa se terminó, para dar lugar a otra tan diferente como es ser parte de una guerra cruel, sangrienta e innecesaria, que como tal, lo único que logra es llevarse muchas vidas”, reflexionó.

En el mismo sentido, recordó que, “finalizada la guerra, el 14 de junio de 1982, estos Veteranos vuelven, siendo abandonados y olvidados por mucho tiempo en el que tuvieron que olvidar sus pesares; llegando finalmente a un momento de resiliencia de este grupo de nuevejulienses, ya que lamentablemente no todos pudieron reponerse de la posguerra; no siendo nada fácil sobrellevar los dolores físicos y los del alma, con largos silencios que cada familia trató de respetar con mucho dolor”.

“Por suerte, ellos pudieron reponerse de todo esto, unidos, con mucha empatía; y creo que esta es la verdadera enseñanza para todos: la de dejar de lado egoísmos e intereses personales para tener un país digno”, finalizó.

Guillermo Cristobal

Posteriormente, Guillermo Cristóbal, otro de los Veteranos de la histórica gesta, recordó que, si bien la guerra duró 74 días, “para muchos se extendió por mucho tiempo, y no solamente para los que combatimos, sino para nuestras familias y fundamentalmente aquellas que no pudieron abrazar a los que no volvieron”.