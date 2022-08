Los integrantes de la Mesa de Enlace opinaron sobre los encuentros que mantuvieron en los últimos días con el ministro de Economía, Sergio Massa, y el Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, y al análisis técnico del martes pasado de los reclamos que planteó el sector agropecuario.

Durante un evento privado, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, dijo que «lamentablemente, las últimas reuniones que hemos tenido corroboran que no vamos por el buen sendero. La agenda de temas ya la tiene el Gobierno. Mientras tanto, la política no resuelve los problemas del sector. El Gobierno está desenfocado de lo que necesita el país. Se necesita una política monetaria, cambiaria y fiscal a favor de la producción, porque urge solucionar los puntos centrales de los problemas que atraviesa el país». A lo que Carlos Castagnani, Vicepresidente 3ª de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), agregó: «Valoramos y asistimos a las instancias de diálogo, pero estamos sin medidas y los productores nos están pidiendo soluciones rápidas«.

Entre los principales reclamos que el campo acercó a los funcionarios aparece la eliminación de todo tipo de restricción a las exportaciones de carne vacuna, maíz y trigo. Al respecto, el secretario de Agricultura adelantó en sus apariciones ante la prensa que se mantendrá la prohibición de comercializar al exterior los 7 cortes populares de carne hasta el 31 de diciembre del año próximo y que seguirán los volúmenes de equilibrio que limitan las exportaciones de los cereales, más allá que no descartó la implementación de alguna flexibilización. Desde el sector productivo sostienen que las mencionadas medidas generan más incertidumbre y complica la toma de decisiones.

«Nunca convalidamos el dólar soja. Actualmente el productor que tiene soja en su poder la utiliza a modo de ahorro y para calzar con futuras inversiones y gastos que debe enfrentar en la próxima campaña agrícola» (Carlos Achetoni)

«Como productores estamos decepcionados porque no podemos contar con medidas que nos permitan estar mucho mejor, y además acompañar el crecimiento de nuestros competidores. Se necesita marco jurídico y reglas claras y justas», sostuvo el vicepresidente 1º de la Sociedad Rural Argentina, Marcos Pereda.

Por su parte, Iannizzoto dijo que el «ordenamiento de la macroeconomía» es otro de los principales reclamos: «No podemos salir de la inflación con baja productividad y más impuestos», señaló.

Por otro lado, el titular de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, sostuvo que desde el oficialismo y la oposición no hay solución a los problemas que enfrenta el campo y la agroindustria, y de cara a las próximas elecciones reclamó un gran acuerdo de todos los sectores para la puesta en marcha de políticas públicas que se mantengan en el tiempo. «Necesitamos un Pacto de la Moncloa, porque somos perfectos para llegar hasta la urna, elegimos a quien más nos gusta, pero después somos totalmente imperfectos, tanto el político para cumplir lo que prometió como la población para exigir lo que se le ha prometido«, expresó el dirigente.

Y agregó: «La Argentina no va a salir adelante, si no están todos los sectores comprometidos, porque están pensando en la urna de 2023, en vez de preocuparse por el país y por la gente que está pasando mal. Le dijimos [a Massa] que necesitamos que no sea candidato y nos dijo ?no lo voy a ser en 2023, lo voy a ser en el 2027?. Le pedí que lo haga público, porque hoy por hoy ni el Gobierno ni la oposición están tomando la dimensión del lío que en el que estamos metidos«.

«El campo es parte de la solución»

De cara a lo que se viene en la relación del sector agropecuario con el Gobierno, Marcos Pereda dijo que «el campo es parte de la solución. Nos tienen que dejar trabajar y los funcionarios abocarse a ordenar la macroeconomía. Estamos con una brecha que está encima del 100%, eso significa que estamos comprando insumos a valor dólar MEP y estamos vendiendo nuestros granos a valores dólar oficial. Después de eso tenemos las intervenciones del mercado y tenemos a su vez las retenciones que no ayudan a nadie. Está clarísimo que si tuviéramos las condiciones podríamos estar produciendo un 40% más en un muy corto tiempo«.

Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina.

En ese sentido, Carlos Castagnani precisó: «No queremos que el Gobierno nos ponga como enemigos ante la sociedad. Los productores no somos formadores de precios. Es más, a modo de ejemplo, de un camión que transporta 32.000 kilos de soja, 9.500 quedan en manos del Estado por las retenciones y el efecto de la brecha cambiaria, y luego tenemos que pagar el resto de los costos. Y en tiempos donde se hablan de los ´bolsones de soja´, en los mismos está el fruto del trabajo y la inversión».

Y frente al actual contexto donde el Gobierno busca que los productores aceleren las ventas de la última cosecha de soja, Achetoni cuestionó la medida implementada por el Banco Central: «Nunca convalidamos el dólar soja. Actualmente el productor que tiene soja en su poder la utiliza a modo de ahorro y para calzar con futuras inversiones y gastos que debe enfrentar en la próxima campaña agrícola», comentó. Hay que recordar que el secretario de Agricultura anunció que está en estudio una serie de medidas para flexibilizar el mecanismo dispuesto por la entidad que preside Miguel Pesce.

«Hay que ir hacia un sinceramiento del dólar oficial. Les gustó dejarlo retrasado para sacarnos los granos al precio que se le antoje al Gobierno y lo dejaron retrasado con respecto a la inflación. Luego, fue la incertidumbre de este último mes que generó una paridad que ascendió al 50% de los valores. Entonces, se está lesionando al pequeño productor, al que ya se lo venía golpeando y sacándolo del circuito productivo con las retenciones», concluyó Achetoni.

Infobae