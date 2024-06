“No somos parte de un gobierno nacional”: El PRO de la Cuarta Sección Electoral se reunió en 9 de Julio

El pasado viernes 7 se desarrollo en 9 de Julio una reunión política de la 4ta. Sección Electoral de referentes del PRO, entre los que se conto con la presencia de la intendente local, María José Gentile y de Junín, Pablo Petrecca, además de legisladores provinciales de la sección, y referentes provinciales del diputado nacional, Cristian Ritondo.

En la reunión se debatieron lineamientos para la reorganización del PRO, a partir de la renuncia de algunos referentes en el partido, y la necesidad de ser una oposición responsable que acompañe al Gobierno en las leyes que necesita para poder Gobernar, comento a El Regional Digital, la Intendente María José Gentile, este lunes.

Del encuentro también participo el ex diputado Mauricio Vivani y el ex intendente Mariano Barroso, y de acuerdo a las palabras de Gentile fue una reunión muy productiva. Siendo esta particular ya que se vienen las elecciones del partido, donde en el plano nacional ya se nombró a Mauricio Macri, y de la que Jefa Comunal de 9 de Julio, es vocal a nivel nacional. Resulta ahora elegir a nivel provincial, informo.

Como está parado el partido.

María José Gentile, también describió que la reunión seccional sirvió para conocer cómo se está parado como Partido a nivel nacional, se evaluó la situación, donde reconocemos la identidad que tiene el PRO, y entendemos que no somos parte de un gobierno nacional, si bien algunos referentes (del PRO), en forma individual y personal participan del gobierno, no quiere decir que el PRO este cogobernando, aunque aclaro que gran partes de las medidas de Milei, algunas fueron en su momento implementadas por el ex presidente Macri. Por eso estamos de acuerdo en acompañar, aunque no acompañaremos otras, subrayo la Intendente de 9 de Julio.

Por último, la Intendente María José Gentile, puntualizo que en la reunión se despejaron dudas, y aseguro que el PRO este fuerte.