Nicolás Bronzovich es el nuevo presidente del INTA

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, Sergio Iraeta, designó al Ingeniero Agrónomo Nicolás Bronzovich, como nuevo presidente del INTA, en reemplazo de Juan Cruz Molina Hafford, informo la cartera agropecuaria de Nación.

Bronzovich se venía desempeñando como Director Nacional de Agricultura en la cartera agropecuaria nacional, y ahora conducirá al organismo público encargado de contribuir al desarrollo del sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial a través de la investigación y la extensión.

Cabe destacar que el propio Molina Hafford sorprendió este martes 15 cuando comunico su renuncia indeclinable a la presidencia del INTA, por lo que era una incógnita su reemplazo. A Molina no solo se le habría solicitado una ajuste de personal, también desprendimiento de algunos inmuebles del INTA como la sede de calle Cerviño en Capital Federal, según trascendidos.

Hoy jueves 16, la Asociación Civil Fertilizar, celebro sus 30 años en el Dia Mundial de la Alimentación, y allí estaba invitado el ex presidente de INTA, y quien ocupo el rol representativo, fue la vice presidente del organismo, Maria Beatriz «Pilu» Giraudo, quien al ser consultada por periodistas agropecuarios en el lugar convocados por Fertilizar AC, dijo desconocer quien seria el reemplazante de Molina.

Sin embargo minutos mas tardes, Nicolás Bronzovich quien también estaba en el lugar, comunico a la prensa especializada, su designación como nuevo presidente del INTA, a través del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta.

Las primeras declaraciones de Bronzovich tras conocerse su designación al frente de INTA. Ingresa aquí escucha sus declaraciones periodísticas

Bronzovich al ser consultado aclaro, hoy soy Director Nacional de Agricultura todavía, y estoy honrado de serlo. Pero también honrado de asumir un compromiso en una institución que siempre supimos todos acá presentes que es clave para el sector agropecuario y lo sigue siendo”.

Tambien delineo que el INTA asume los mismos desafíos que asumimos todos los argentinos y eso hay que hacerlo con la mayor responsabilidad posible. Tengo todo mi compromiso de toda la vida de ser alumno de unidad integrada de Balcarce para ofrecerle al INTA”.

Consultado sobre los rumores de ajuste y despidos en INTA, respondio como presidente del INTA no me voy a dejar llevar por rumores”

Brozonvich, es nacido en Ushuaia, Tierra del Fuego, se graduó como ingeniero agrónomo en la Facultad de Ciencias Agrarias, en la Unidad Integrada Balcarce. Reconocido por su gran compromiso con el agro, es miembro de la Sociedad Rural y de la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Balcarce. Además, es socio de la Regional AAPRESID Mar Del Plata-Fangio y en AACREA fue asesor del Grupo Crea Frontera. Asimismo, es socio de la empresa familiar de producción y servicios agropecuarios en el Sudeste de la Provincia de Buenos Aires.