Navone: «A los 12 años no pensaba ser profesional»

Mariano Navone dejó en claro que su ranking no condice con su nivel tenístico. El nacido en 9 de Julio ha crecido y madurado de manera resonante en sus últimos años, lo que le permitió meterse rápidamente en el Top 200. Con muchos cambios en su juego y su equipo, a sus 22 años sueña con meterse en el lote de los 100 mejores jugadores del mundo. En el Racket Club fue de menos a más, amoldándose a las condiciones lentísimas de la tierra batida y venciendo a Murkell Dellien, Gastao Elias, Franco Agamenone, Luciano Darderi y Federico Coria para quedarse con el título del Challenger de Buenos Aires. Desde mañana se verá como No. 145 de la ATP, siendo este el más alto de su carrera.

Declaraciones de Navone

Al ser consultado por su posibilidad de ascenso en el ranking, Navone comentó: «Ayer había que cerrar Twitter porque vi eso por todos lados. Estaba 155 hace unas semanas y perdí los puntos. Ahora recuperé. Preparé muchísimo este torneo y tuve muchos vaivenes. En segunda ronda con Elias estuve al horno, ayer también. Hoy también. Ganar en casa es especial. Es raro que coreen tu nombre«.

Por otro lado, Mariano contó: «El año pasado tomé la decisión de cambiar un golpe desde cero que fue la derecha. Fueron meses que la pasé muy mal porque no podía meter una bola en la cancha. Este año me animé a un cambio de raqueta luego de ganar dos Challenger. Yo mucho problema no me hago. Lo peor que puede pasar es que me vaya mal y pierda en primera ronda. Sí hicimos una locura como ir a Santa cruz con una sola raqueta que fue muy estresante. Lo probamos y vimos que funcionaba mucho más con respecto a lo que hacía antes«.

«Viene mucha familia, muchos amigos, mucha gente de 9 de Julio. Hay mucha gente que no conozco y que aliente por mí. El Mariano de 12 años no podría haber imaginado que alguien compre un ticket para venir a verme a mí. De hecho me parece rarísimo«, dijo «La Nave».

El calendario para Navone seguirá con Santa Fe, la próxima semana. «Hoy salí campeón y el martes hay alguien que te espera con el cuchillo entre los dientes para ganarte. Quiero hacer el mejor torneo posible en Santa Fe. Seguramente vaya con fisio. Hay que cuidar la máquina. Las canchas están lentas y estoy cansado. Mañana iremos para allá y el martes otra vez a la guerra«, expresó.

Para finalizar, comentó con humildad: «A los 12 años no pensaba ser un profesional. Desde 2019 acá cambié muchísimo en mi tenis y madurez personal. No me quiero poner objetivos de ranking. Sí veo que le vengo ganando a Top100 y eso quiero mantenerlo«.

fuente: Canal Tenis