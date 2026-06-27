Milei y Adorni definen en Olivos la salida de la Jefatura de Gabinete: ¿llega Santilli?

El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentran reunidos en la Quinta de Olivos en un encuentro decisivo que define la continuidad del ministro coordinador, jaqueado por fuertes presiones internas que apuntan a sellar su desplazamiento definitivo. Mientras tanto, el nombre de Diego Santilli es que suena más fuerte para reemplazar al exvocero presidencial en la jefatura de ministros.

La cumbre en la residencia oficial, que se inició poco antes de las 9 tras el arribo del jefe de Estado de su gira por España , aparece como la instancia definitiva para resolver el conflicto político que paraliza la gestión gubernamental.

En la Casa Rosada crecen las versiones que indican que Adorni concurrirá a la cita con la decisión de presentar su renuncia , aunque en su entorno más cercano todavía sostienen que existe margen para que continúe en el cargo. Según esa mirada, el desenlace dependerá exclusivamente de la conversación que mantenga con Milei.

“ Esta vez es el propio Manuel quien reconoce que está desgastado . La salida es consensuada”, señalaron fuentes al tanto de la situación.

Esquema de reemplazo

Mientras tanto, sectores del Gobierno ya trabajan en un eventual esquema de reemplazo. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo avanzan en el diseño de una nueva estructura de gestión que contempla la salida del actual jefe de Gabinete y una reorganización de áreas estratégicas.

Entre las alternativas que ganaron fuerza en las últimas horas figura el nombre de Diego Santilli para ocupar la Jefatura de Gabinete, acompañado por Ignacio Devitt en el área de Interior. La propuesta busca fortalecer la articulación política del Gobierno y mejorar el vínculo con gobernadores, legisladores aliados y distintos actores del Congreso.

La presión sobre Adorni se incrementó luego de la caída de la última sesión en el Senado, que obligó a postergar el tratamiento de iniciativas consideradas prioritarias por el Ejecutivo, entre ellas la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pliegos judiciales y ascensos diplomáticos. En ese contexto, la reunión en Olivos podría marcar un punto de inflexión para el armado político de la administración libertaria.