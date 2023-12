Milei asumió como Presidente: «Prefiero decirles una verdad incomoda antes que una mentira confortable»

El presidente Javier Milei brindó su primer discurso tras asumir en las escalinatas del Congreso Nacional, donde aseguró que «no hay alternativa posible al ajuste y al shock», pero sostuvo que con su llegada al Poder Ejecutivo comienza «una nueva era de paz y prosperidad».

«Hoy damos por terminada una larga y triste historia de declive», afirmó Milei en el inicio de su mensaje a la ciudadanía, luego de jurar y recibir los atributos presidenciales.

El Presidente eligió no hablar ante la Asamblea Legislativa -situación que molestó a la oposición-, y lo hizo en una tarima armada al aire libre, donde se ubicaron los presidentes extranjeros y el rey Felipe de España.

En todo momento acompañado por su hermana Karina Milei, el jefe de Estado enfatizó: «Hoy enterramos años de fracaso y pelea sin sentido, hoy comienza una nueva era en la Argentina, de paz y prosperidad, desarrollo, libertad y progreso».

Milei aseguró que «ningún gobierno ha recibido una herencia peor» que la que tiene su administración al llegar a Casa Rosada y advirtió que «no hay alternativa posible al ajuste» ni al «shock».

“Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros”, sostuvo Milei, y detalló que «habrá un ajuste fiscal de 5 puntos del PBI que caerá sobre el sector público”.

