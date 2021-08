Mercados: En Rosario el cierre de semana tuvo alzas para el trigo y cotizaciones estables para el maíz y soja.

En la última rueda de la semana en la plaza local tuvimos un mercado con un dinamismo comercial muy similar al de la rueda de ayer. En este sentido, no se dieron variaciones tanto en el número de compradores como en la cantidad de posiciones abiertas entre los mercados de los diferentes granos. En el mercado del trigo se destacaron las alzas para las posiciones con entregas más cercanas y para la primera posición de la nueva cosecha. Por otra parte, el mercado del maíz continúa presentando un extenso abanico de posiciones abiertas y cuenta con un elevado dinamismo. Por último, en el mercado de la soja, no se presentaron variaciones en los precios ofrecidos abiertamente.

En el mercado de Chicago los futuros de los principales commodities agrícolas presentaron ajustes alcistas. En este sentido los futuros de trigo tuvieran incrementos como consecuencia de las sequías que afectas a las producciones trigueras de Rusia y Francia. Por su parte, los futuros del maíz presentaron incrementos debido al efecto contagio de las subas del trigo y la soja. En adición, los recortes en las proyecciones de producción de maíz de segunda de Brasil continúan apuntalando las cotizaciones de los granos amarillos. Por último, la soja acabó la semana con aumentos debido a las expectativas de una mayor demanda externa, luego de realizarse nuevas ventas externas de la oleaginosa estadounidense. No obstante, las lluvias pronosticadas para el fin de semana morigeran parcialmente estas alzas; mientras que en cebada y sorgo no hubo cotizaciones.

SOJA

En el mercado de soja, sobre el final de la jornada se presentaron ofertas similares a los mejores precios de la rueda del jueves. En sintonía con las ruedas anteriores, no se registraron ofertas abiertas para la entrega de mercadería diferida.

Por soja con entrega con descarga, contractual y para las fijaciones, las ofertas se ubicaron en US$ 335/t, sin variaciones entre ruedas. Mientras que, en moneda local, estos segmentos se ubicaron en $ 32.400/t.

TRIGO

En el mercado del trigo, se presentó un número de compradores similar a la rueda de ayer. No obstante, se destacaron las alzas para la mercadería con descarga, contractual y con entrega en diciembre.

Por trigo con entrega disponible, se ofrecieron US$ 215/t, mismo valor que se tuvo en la rueda previa. Por otra parte, la entrega contractual alcanzó los US$ 220/t, superando en US$ 10/t las ofertas de ayer. Luego, la entrega en septiembre se ubicó en US$ 220/t, sin cambios entre ruedas.

Por el cereal de la nueva campaña se ofrecieron US$ 215/t para la entrega en noviembre, mismo valor que en la jornada de ayer. Luego, para la entrega entre diciembre del 2021 y enero del 2022, las ofertas se ubicaron en los US$ 220/t, resultando en un incremento de US$ US$ 5/t. Finalmente, los meses de febrero y marzo se mantuvieron sin variaciones en US$ 220/t.

GIRASOL

En el mercado de girasol, no se registraron modificaciones con relación a las ofertas de ayer. En este sentido la oferta para la entrega con descarga inmediata se ubicó sin cambios en US$ 350/t. Por otra parte, la entrega entre diciembre de 2021 y marzo de 2022 se mantuvo en US$ 350/t.

MAIZ

Para el maíz, se presentó un mercado sin grandes variaciones respecto a la jornada de ayer. En este sentido, las ofertas abiertas de la fecha se encontraron en sintonía con los valores de la rueda previa.

Por maíz con entrega contractual, se ofrecieron abiertamente US$ 190/t, sin cambios entre ruedas. Luego, por maíz con entrega en septiembre y octubre las ofertas se mantuvieron en US$ 195/t, mientras que el segmento que va de noviembre del 2021 a enero del 2022 se encontró en US$ 200/t.

En cuanto al cereal de la campaña 2021/22, tampoco se registraron variaciones en las ofertas. Por el cereal con entrega entre marzo y mayo del 2022, las ofertas de compra se presentaron nuevamente en US$ 190/t, con la entrega entre junio y julio posicionándose en US$ 175/t.