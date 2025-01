Mensaje del Gurú Pablo Adreani:“Los productores deben aprender a operar con mercados libres”

“Estamos ante un cambio de época y los productores van a tener que empezar de cero para aprender a tomar decisiones más ligadas al trading que a la especulación financiera”, escribió este sábado en el diario La Nación, el consultor y analista de mercados agrícolas, Pablo Adreani.

“Es el regreso de los fundamentals del mercado, la vuelta al análisis de los principales factores de oferta y demanda tanto local como internacional”, sentenció, quién para muchos se ha convertido en un verdadero gurú de los mercados.

Para profundizar estos conceptos, el Ingeniero Gerardo Gallo Candolo lo convocó en Radio Mitre y le preguntó: ¿Qué significado tiene esto de regresar a los mercados tradicionales?

Adreani respondió: “En primer lugar, hace 20 años que los productores no están operando con mercados libres, un tiempo el que ha habido retenciones, intervenciones en los mercados. En los últimos años se ha dado una brecha entre el dólar oficial y los dólares alternativos. Los niveles de inflación fueron de 135% en 2024. Se proyecta 25% para el 2025, inflaciones del 2,5% mensual contra inflaciones del 10, 15, 20 % en otros meses”. Y esgrimió: “Lo que quiero decir es que hay una generación de productores que no sabe operar con mercados libres. Esto es muy importante, porque los fundamentos del mercado son ahora justamente los que van a definir el precio y el futuro de los precios. ¿Qué voy a fundamentar yo en un mercado intervenido que me cerraron las exportaciones de maíz o me pusieron cupos y me rompieron todo mi análisis? O sea, desde el punto de vista de un analista, en el caso mío, es volver a mi fuente de hace 25 años”.

Gallo aportó que en el caso de Argentina, los productores agropecuarios son los más jóvenes del mundo y por lo menos la mitad desconocen cómo manejarse en forma libre, a lo que asintió y sumó: “Ahora vos no podés esperar una devaluación. No podés no vender porque van a devaluar. No podés no vender porque la brecha es del 100%. O sea, ahora tenés que contar con herramientas de asesoramiento y análisis que te pueden ayudar en la toma de decisiones”. Y siguió con el razonamiento: “Antes, en economías inflacionarias, el negocio era sentarse arriba de la soja y no vender. Porque solamente la soja se valorizaba con la inflación. Ahora te doy un ejemplo. La soja disponible que llegó a estar hace un mes y medio en 350 dólares ahora está a 270. O sea, que bajó 80, 90 dólares en un mes y medio. Entonces, ¿cuánto perdieron los productores de soja que tienen ahora 20 millones de toneladas de soja sin vender por haber esperado una devaluación, no haber tomado la decisión de vender en un escenario que el mercado le bajó 80 dólares?”. “O sea, es mucha plata lo que hay en cuenta”, enfatizó.

Para Adreani: “El facilismo de no vender porque van a devaluarse, terminó. Ahora hay que tener muñeca para ser un buen productor, no solamente productivamente y tecnológicamente, sino en la estrategia comercial.

Respecto a la opinión de algunos asesores que sostienen que hay que darle menos importancia al mercado y hablan de precios objetivos, Adreani les contestó que “Uno no puede definir un precio objetivo en función de su rendimiento y costos. Porque el precio objetivo hoy es el precio del mercado. Uno puede decir, para que el maíz me sea rentable, el precio objetivo tiene que ser 150 dólares, por ejemplo. Pero el mercado ya está a 175, 180 dólares”.

En esa línea, ratificó “Entonces, lo que hay que hacer ahora es volver a las fuentes del margen bruto clásico y tradicional. Precio por cantidad me da el ingreso de dólares por hectárea. Si yo el precio lo tengo definido, ya lo tengo definido en el mercado real y de futuros, la cantidad va a variar del factor climático. Quién diga si es una buena producción o no, un buen rinde o no”. Y al respecto, recordó que “hay una sequía muy fuerte en Argentina que ya está provocando caídas de rendimientos en maíces y en soja”.

Finalmente, Adreani alentó que “Deberían empezar a crecer las ventas de futuros en los mercados de término como Matba Rofex. Deberían crecer la utilización de opciones, las compras de opciones de venta u opciones de compra… Empieza a ser un mercado más genuino y más ligado a la realidad de los precios y donde la correlación es directa”.

“Ahora hay más fundamentals alcistas en el mercado mundial que bajistas. Hay que estar siguiendo los mercados. Hay estrategias de mercado que están a la disponibilidad de los productores”, completó el gurú de los mercados.

Valor Agro