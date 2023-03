Máximo Kirchner: «Hay compañeros más interesados en ganarle a Cristina que en sacar el país adelante»

El diputado nacional y presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Máximo Kirchner, advirtió hoy que «hay compañeros más interesados en ganarle» a la vicepresidenta Cristina Kirchner que «en sacar el país adelante», en un mensaje dirigido hacia el presidente Alberto Fernández, y pidió «abandonar las aventuras personales».

«Tenemos un desafío enorme por delante, compañeros y compañeras. Creo que podemos construir ese lugar que le permita a quien diseñó la estrategia en el 2019 que vuelva a diseñarla. Parece mentira, muchas veces, que tras la persecución del Partido Judicial, el hostigamiento mediático constante, haya compañeros que estén más interesados en ganarle a Cristina que en sacar el país adelante», sentenció Máximo Kirchner.

Al encabezar el plenario de la militancia kirchnerista en el partido bonaerense de Avellaneda, el diputado nacional usó una indirecta para exigirle al Presidente que se baje de la pelea electoral: «Esas son las diferencias claras que hay. Una compañera (Cristina Kirchner) que en 2019 diseñó la victoria del peronismo para que la gente vuelva a la Casa Rosada y algunos que todavía dudan de lo que tienen que hacer para ponerse realmente a disposición del conjunto y abandonar las aventuras personales».

«Es hora del pueblo, es hora de la gente. Más que agradecidos deberían estar algunos con estar en lugar con los que cualquier argentino sueña. Más humildad compañero. A disposición de la gente para poder construir realmente una victoria en octubre. Pero no una victoria para administrar las miserias del Fondo Monetario Internacional. Una victoria para que los argentinos y argentinas realmente disfruten de su tierra, de sus riquezas, ríos, mares y climas. Argentina para los argentinos», subrayó.

Al cierre de la actividad que se convocó bajo la consigna «Luche y Vuelve, Cristina 2023», el referente de La Cámpora aseveró: «Es bastante mediocre como fuerza política resignarnos a que el máximo valor o propuesta que tenemos es que no vuelva Mauricio Macri o cualquiera de sus copias. Necesitamos como fuerza política representar los intereses de las grandes mayorías populares argentinas, como ha sido siempre nuestra historia».

En otro tramo de su su intervención, el diputado nacional sentenció: «Nos debemos como espacio político una discusión y un debate sobre cuáles compromisos pudimos asumir y cumplir y cuáles tenemos pendientes como fuerza política con los argentinos que en 2019 concurrieron a las urnas para dar por terminado un corto proceso pero inmensamente dañinos para nuestro país».

«Muchos se valieron del triunfo de 2019 para acceder al poder y ahora se hacen los distraídos para hacer lo que tienen que hacer», retrucó Máximo Kirchner.

Además, el legislador volvió a lanzar críticas para los dirigentes oficialistas: «Muchas veces tengo bronca y siento que la desilusión me gana. Pero son estos lugares, con compañeros que no me vienen a hablar mal del otro o la otra sino que vienen a decir lo que podemos hacer, los que llenan el alma contra los que buscan quebrarnos».

En relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Máximo Kirchner puntualizó: «Nunca les mentimos cuando les dijimos a qué venía el FMI. Y si bien Macri es el gran responsable, quizás si nuestro frente político hubiera tenido mayor decisión y coraje, nuestra realidad y la negociación se hubiera dado de otro modo».

«Al prestamista (el FMI) ni siquiera le interesó preguntar cómo le íbamos a pagar. Y si no le interesó cómo le íbamos a pagar es porque el negocio era otro. Era poner a la Argentina con el hocico para abajo. Extraer, extraer y extraer a costa del salario de los trabajadores, a costa de los ingresos del Estado, y a costa de nuestros ríos, nuestros mares y nuestra tierra», sentenció.

Por último, concluyó: «El egoísmo, la codicia y la avaricia son partes hoy de una realidad. Porque ese endeudamiento cuyo principal pero no único responsable es Mauricia Macri pone a nuestro país casi como si fuera un auto con una botellita encima como si estuviera de remate».

«Nuestro país no puede estar de remate, hay que cuidarlo. No puede ser que la dirigencia argentina piense que se puede cuidar los zapatos andando de rodillas. Se tiene que poner de pie y animarse a dar una pelea. Una, no dos o tres, una», completó.