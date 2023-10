Mariano Navone volvió a gritar campeón en Santa Fe y se mete en el cuadro de los récords

Mariano Navone (N°146 del ranking mundial ATP) volvió a gritar campeón. En el Challenger de Santa Fe II, el oriundo del partido de 9 de Julio (provincia de Buenos Aires) derrotó al italiano Andrea Pellegrino por 3-6, 6-2 y 6-3 y ganó su segundo trofeo de manera consecutiva en eventos de esta categoría.

Ante una tribuna repleta que jugó a su favor, el nuevejuliense de 22 años derrotó en la final del Challenger Santa Fe II al italiano Andrea Pellegrino por 3-6, 6-2 y 6-3 y, de esta manera, ascenderá al puesto 126 del ranking mundial, su mejor ubicación histórica.

Con un récord de 15 victorias y apenas una derrota, en los últimos 40 días cosechó 3 títulos (Santa Cruz de la Sierra, Buenos Aires y Santa Fe) y superó el registro de 4 títulos en un mismo año que compartía con el brasileño Thiago Seyboth Wild. Así, se convirtió en el quinto argentino que gana 5 o más Challengers en una misma temporada: Juan Ignacio Chela, 6 en 2001; Horacio Zeballos, 5 en 2001; Facundo Bagnis, 6 en 2016; y Sebastián Báez, 6 en 2021. El neerlandés Tallon Griekspoor es el dueño de esa marca histórica, con sus 8 títulos conseguidos en 2021.

“En mayo del año pasado estaba perdiendo en primera ronda de un M15 y hoy estoy ciento veintipico del mundo, ganando 5 Challengers. A ese chico le diría que esté tranquilo, que las cosas buenas van a venir. En ese momento fue difícil, pero ahora hay que seguir, terminar la gira lo más arriba posible. La verdad, no me fijo si tengo chances de llegar al top 100, pero lo importante es esto, el nivel que me lleva a ganar muchos partidos buenos y seguidos”, analizó el campeón, que ostenta una marca de 20-2 jugando este circuito en el país en 2023.

Gracias a esta victoria, Navone escalará hasta el puesto número 126, quedando cada vez más cerca del debut en el Top 100. Su próximo desafío estará en el Challenger de Curitiba, en el cual será el séptimo preclasificado y debutará frente a su compatriota Juan Pablo Ficovich.