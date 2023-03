Mariano Barroso: “El mensaje de Sociedad Rural me ha sorprendido de sobre manera”

Tras conocerse la nota publicada por Sociedad Rural de 9 de Julio el pasado lunes 13, donde se hace referencia al discurso del Intendente Mariano Barroso dado el 1 de marzo último, ante el Concejo Deliberante de 9 de Julio, y donde la centenaria entidad manifestó su disconformidad, en especial ante la no mención de planificación por parte del Estado Municipal para con el área rural, además de una respuesta periodística que Barroso dio a El Regional Digital sobre la no mención.

Este último viernes el intendente Barroso fue abordado periodísticamente por varios temas entre ellos su opinión sobre la nota a lo que refrió “el mensaje de Sociedad Rural me ha sorprendido de sobre manera, no tengo mucho más para decir», aseguro y agrego, «no soy merecedor de ese mensaje».

Barroso argumento, «entiendo muy bien lo que es el sector productivo, defendí al sector con la 125 (año 2008), estuve muchas semanas arriba de la ruta y no tengo campo propio. También recuerdo que cuando el ex intendente Battistella quiso segmentar las tasas, fue nuestro Bloque que lo impidió, además siempre hemos tenido una relación muy madura y el 90% de la recaudación siempre va a red vial. Además, saben muy con las dificultades con las que contamos, de la inversión en máquinas que hemos hechos, también de los canales que hemos realizados. Somos el primero municipio en hacer algo con los accesos de los pueblos; pero son opiniones que en lo institucional lo respetamos, pero desde lo personal me han sorprendido», insistió ante la consulta periodística.