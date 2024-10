María José Gentile responde a la denuncia hecha por concejales del HCD

Tras la denuncia que Concejales de La Libertad Avanza, UCR, Unión por la Patria y Partido del Dialogo, expresaran en la ultima semana, en una conferencia de prensa, denunciando un uso indebido de un área del Centro de Desarrollo Socio Productivo, San Cayetano, dando cuenta que el lugar estaba una empresa de tecnología, donde se enteraron que tras aprobar un proyecto para que la misma estuviese en el lugar, esta ya estaba radicada hace un tiempo, por lo que decanto en una Sesión Extraordinaria el pasado lunes 21, donde presentaron un proyecto para derogar una ordenanza que el pasado 10 de octubre ellos mismos habían aprobado, y ahora buscaban también crear una comisión investigadora sobre lo que sucedió, destacando los ediles, que hubo un mal manejo.

Este miercoles, la Intendente Municipal de 9 de Julio, recibió a El Regional Digital para hablar sobre este tema en particular, donde la Jefa Comunal se explayo al respecto, rechazando esas acusaciones.

Tranquila, calma y pausada al momento de hablar, Gentile dijo «quiero contarle a los vecinos acerca de esta situación que trajo el Consejo Deliberante y denunció, y poder aclararle de primera mano cómo es la cuestión. Voy a remitirme al año pasado (2023), cerca de febrero aproximadamente, tuve una primera entrevista, yo estaba suplantando al Intendente de ese momento, Barroso, vino la empresa Nandi a presentarse, es una empresa multinacional asentada en Israel, es lo que le llaman las Startups, son empresas innovadoras y que se apoyan en la base tecnológica, en este caso aplicada a la ganadería. Querían presentarse y contar el proyecto que estaban llevando adelante en Casares y en un campo de Facundo Quiroga, es un proyecto de inversión en nuestra ciudad, así que bueno, creo que a toda empresa que viene a invertir y generar puestos de trabajo, creo que el municipio, y estoy convencida tiene que abrirle las puertas para que sea una más de aquellas empresas que quieran venir y apostar», argumento la intendente.

Luego siguieron algunas reuniones con Mariano (Barroso), que también le pudieron contar cuál era el proyecto, y la verdad que se interesaron mucho con el proyecto de Socio productivo San Cayetano, en algún momento pudieron charlar de poder hacer una sinergia, un trabajo en conjunto entre el municipio y la empresa, fue así que en diciembre aproximadamente, el 20 de diciembre, en esa fecha yo firmo el convenio con la empresa para esto, trabajar en conjunto, para que ellos puedan asentarse en nuestra ciudad y que puedan abrir camino a otras empresas de este estilo, y también que sea una vidriera de 9 de julio para el resto del mundo. Así lo entendimos, ellos podían brindar una mentoría, capacitaciones para emprendedores, inclusive empresas que quisieran caminar o recorrer esto de lo que es una startup», explico Gentile.

El convenio estuvo 9/10 meses en el HCD

Fuimos avanzando en eso, se firmó el convenio, y ese convenio por ende tiene que ser refrendado por el Consejo Deliberante. Esto fue en diciembre, así que ese convenio está en el Consejo Deliberante hace aproximadamente nueve o diez meses, a la espera de ser aprobado y que la empresa pudiera empezar a trabajar y que tenga su sede comercial en el San Cayetano, informo.

La verdad que nunca creímos que esto iba a demorar tanto tiempo. Pienso que es algo extremadamente beneficioso para 9 de julio, más allá del beneficio que pueda tener la empresa, es beneficioso para 9 de julio, por donde lo veas, es una empresa multinacional con inversores de Israel, país tecnológico, que venga y que elija 9 de julio para invertir y para llevar su proyecto adelante, la verdad que nos parecía que no podía tener ninguna objeción dentro del Consejo Deliberante, y agrego que «la empresa pudo venir y contar en qué consiste el proyecto, en dos oportunidades, al ejecutivo, después la empresa vino a la Comisión del Consejo Deliberante por lo que se aprobó una de las sesiones pasadas, que se llevó adelante en Dudignac, y posteriormente se generó una denuncia por parte de los concejales.

Consultada ante esta denuncia, y si la misma era cierto que la empresa estaba en el lugar al menos desde marzo como dicen los ediles, y si había sido ella quien había autorizado. Gentile, puntualizo «se habilitó a la empresa a poder guardar sus cosas hasta que fuera aprobado el convenio, ellos manejan elementos que se les ponen al ganado y los utilizan como sensores, se los habilitó para que pudieran ir guardando sus cosas hasta que sea aprobado el convenio, y eso fue quizá lo que puede decir el Consejo Deliberante que estaban trabajando, en realidad estaban teniendo lugar de guardado hasta que sea habilitado por parte de ellos, por parte del Consejo Deliberante. Si esta es la irregularidad, se va a subsanar, por supuesto, la empresa está a disposición de poder pagar un alquiler o poder brindar algo a cambio por estos meses que hicieron uso del espacio, pero en ningún momento hubo nada raro ni nada que pudiera ser no transparente en estas acciones, aseguro la mandataria municipal.

Estaba al tanto ?. Hubo error ?

En la insistencia periodística se consulto si ella, la Intendente, estaba en conocimiento, insistió, esto se prestó para que pudieran guardar hasta que salga el convenio, que insisto, estaba desde hace nueve o diez meses en el Consejo Deliberante a la espera de que se ha tratado. Esto también se presento al Consejo Asesor, la empresa fue presentada y el proyecto fue presentado al Consejo Asesor de San Cayetano, recordo.

La verdad que yo tengo que aclarar a los vecinos que acá no hay nada fuera de lugar, es todo transparente, yo puedo acostarme a la noche con la conciencia tranquila de que hice todo lo correcto, si hubo alguna irregularidad se va a subsanar, el que hace se equivoca muchas veces también, pero la gente me conoce, tengo la transparencia como objetivo inicial en esta gestión», subrayo y agrego, «yo y el equipo que viene trabajando conmigo tiene esa premisa, todo tiene que manejarse con transparencia total y les puedo asegurar que en ningún momento creímos que esto pudiera generar esta situación dentro del Consejo Deliberante en absoluto, siempre se trabajó con buena fe, y así es por lo que estoy trabajando en política, porque creo que en la política podemos transformar, pero necesitamos un ambiente para construir, sin duda el trabajo con el privado y lo vengo diciendo desde la campaña inclusive, es lo que nos va a permitir poder pensar una ciudad diferente, más productiva y de la cual podamos hacer sinergia entre instituciones, privado y Estado», puntualizo.

Tambien se consulto si creía que fue un error permitir que la empresa acceda a guardar estos elementos como ella manifesto parrafos arriba, delineo que «viéndolo con la situación como se desató después, sí puede ser indudablemente, pero no fue un error premeditado. No hay nada para ocultar, simplemente visualizar un trabajo en conjunto con las empresas, con el privado y con las instituciones, eso es lo que nos encamina».

Respuesta a lo expuesto por Concejales

Por último se le consultó sobre lo expuesto por los ediles de oposición a lo que refirió, “la verdad que no coincido en absoluto con todo lo que expone, sobre todo también incluir a una concejal en esta situación, como dije anteriormente, este proyecto viene desde el año pasado, desde el inicio de años del 2023, donde la concejal ni era militante del partido, ni era concejal, ni sabía que iba a ser candidata para ser concejal, entonces también me parece que no es correcto las acusaciones que han tenido, han hecho personal esta situación, no hay ni tráfico de influencias, ni mucho menos, lejos estamos de eso nosotros, sí creo que como reflexión para todos los actores políticos debemos repensar o pensar qué ciudad queremos, si una ciudad en la cual el Estado siga sosteniendo y en algún momento va a ser imposible o si queremos trabajar junto con las empresas, que de hecho hoy venimos trabajando muy bien, hay muchísimas empresas e industrias que apoyan la gestión y no es que me apoyen a mí, apoyan la gestión del municipio, la verdad que debemos repensar qué futuro queremos para 9 de julio y quiénes podemos llegar a ser parte de esa transformación», disparo.