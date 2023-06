María José Gentile confirmo su pre candidatura a Intendente Municipal

El pasado 3 de junio, un día muy caro a los argentinos se llevó adelante una nueva acción concientizadora de “Ni Una Menos”, y en ese marco desde el espacio Mujeres PRO 9 de Julio desarrollaron una jornada y que compartieron con mujeres dirigentes del espacio de la 4ta. sección Electoral, donde en lo local fueron recibidas por la Dra. María José Gentile, actual Jefa de Gabinete y pre candidata a Intendente por el PRO en el Frente Juntos.

En dialogo con El Regional Digital, Gentile resalto que el 3 de junio no solo es un día significativo para la mujer, también lo es para la sociedad, ya que a todos nos moviliza de una u otra forma, donde nos hace replantear el rol de la mujer, que es un rol que si bien ha ganado mucho espacio, hemos recorrido grandes logros, pero aun todavía tenemos cuestiones que nos hacen sentir relegadas, donde la violencia de género es uno de ellos, donde hay dispositivos que no funcionan, leyes que no acompañan, y una sociedad que le cuesta sacarse ese pensamiento”, describió.

De la jornada también participaron las legisladoras provinciales, Yamila Alonso y Laura Richini ambas de Junín que compartieron con sus pares distintas acciones en defensa de la mujer.

Gentile comento que en la reunión de Mujeres Pro de la 4ta. sección electoral, planteamos este motivo y nos hace también ver las fortalezas que tenemos y que va en aumento en lugares de decisión, como es la política, evaluó y agrego, el encuentro tiene por objetivo fortalecernos y aportar ideas.

María Jose Gentile confirmo su pre candidatura

La reunión de Mujeres Pro tuvo también la participación de siete mujeres pre candidatas a intendente del PRO en la 4ta. sección electoral, y en el conclave en varias oportunidades se pudo escuchar el estribillo María José Intendente, en clara alusión a la pre candidatura de la Jefa de Gabinete del Municipio de 9 de Julio.

Sobre ello, Gentile confirmo su pre candidatura a intendente y adelanto que habrá un lanzamiento como debe ser, para darlo a conocer a toda la comunidad, pero esto es una realidad, y seguimos en el mismo camino de una gestión que ha sido exitosa, aunque aún falta mucho por hacer por 9 de Julio y quiero continuarlo, subrayo María José Gentile.