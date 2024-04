Javier Milei acusó recibo tras la marcha universitaria: «Montaron sobre una consigna justa un acto opositor»

Javier Milei sintió el golpe tras la marcha de las universidades: “Montaron sobre una consigna justa un acto de oposición»

En ese sentido, apuntó contra dirigentes opositores y los sindicatos: “Ayer vimos las mismas caras de siempre de aquellos que quieren que la Argentina no cambie para defender sus privilegios”. Además, los acusó de no defender la educación, si no que “defienden sus privilegios y utilizan a la sociedad para hacerlo. Lo hicieron con Aerolíneas, lo hicieron con los jubilados cuando se robaron los fondos de las AFJP, lo hicieron con YPF, lo hacen con la obra pública.Así opera la casta.Se montan sobre una bandera justa para despojar a los argentinos”.

Javier Milei afirma que habrá fondos para las universidades pero promete auditarlas

Tras la multitudinaria protesta de las universidades, Javier Milei salió a aclarar que «en ningún momento el gobierno nacional insinuó la intención de cerrar las universidades nacionales. Lejos de eso, ya el día anterior a la manifestación de ayer estaban hechos los giros de recursos para los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales. Pero como la clase política no deja pasar ninguna oportunidad para defender sus privilegios, montaron sobre una consigna justa un acto netamente político de oposición al gobierno” se quejó.