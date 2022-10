Mar del Plata: Deportistas nuevejulienses lograron cuatro medallas mas

Sin duda esta edición de Juegos Bonaerenses para 9 de Julio quedara en la historia. La delegacion nuevejuliense con dos dias de competencia ya ha cosechado seis medallas, dos de oro, una de plata y tres de bronce.

Es que hoy lunes 3, segundo día de competencia de las finales que se dan en la ciudad balnearia de Mar del Plata, nuestros deportistas alcanzaron, medalla de plata para Fausto Vitale en judo; medalla de oro para Stella Amado en carrera (10km), mas de 60 años. Medalla de oro para Christian Mraidan en Taekwondo, y en la misma disciplina, Santino Perelli logro medalla de bronce.

En tanto los resultados para los siguientes deportistas en distintas disciplinas es este:

Judo:- Valentin Heit 5° puesto

Ajedrez: Luna Mancini perdió la tercera ronda pero ganó la cuarta

Hockey sub 14 masculino: 9 de Julio 4-0 General Villegas

Futbol 5 sub 16 femenino: 9 de Julio 1-3 Rivadavia

Cestoball sub 17 femenino: 9 de Julio 79-42 La Plata.



Atletismo:

– Joaquín Ponce arenas (salto en alto) quedó 4to con 1,70mts después de desempatar por el tercer puesto.

– Antonella Erbetti quedó 7° en su categoría de 14 corredoras (2.000mts)

– Fútbol tenis sub 18 masculino: 9 de Julio 2-0 Mar Chiquita

– Fútbol playa sub 14 masculino: 9 de Julio 2-3 Merlo

– Beach volley sub 14

– Hockey sub 18 femenino: 9 de Julio 1-3 Monte Hermoso

– Cestoball sub 14 femenino: 9 de Julio 94 – 4 Coronel Rosales

– Basquet sub 15 masculino: 9 de Julio 45-23 Punta Indio