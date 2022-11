Maquinaria agrícola e inconvenientes para la importación, una situación acuciante

Eduardo Borri, presidente de CAFMA habló con Valor Agregado y señaló que “cada mes que pasa se agrava la situación, porque antes las empresas contaban con el grueso de los insumos, pero ahora se van quedando con menos. La situación es compleja porque tenemos hacia adelante una caída muy fuerte de ventas, caídas de 50 a 80% por diversas cuestiones entre lo climático y la ausencia de crédito. Hoy estamos vendiendo lo que producimos hace 6 meses y si no terminamos de producir se complejizará la situación”.

El titular de la entidad además remarcó que “lo que falta son dólares, hoy no podemos puntualizar en un solo insumo. CAFMA integra un 60 a 70% del valor de la maquinaria, pero si no contamos con el restante, que es un insumo importante, tenemos que parar la fabricación. Sería muy fácil vivir con lo nuestro pero nosotros no podemos. Seguimos necesitando estar integrados al mundo”.

El gobierno tiene que hablar con ustedes para ver que hacen…

Hablamos con ellos pero no es un problema de la maquinaria agrícola solamente, es transversal a toda la industria, a uno le cuesta ir a pelear por el sector de uno a pesar que los asociados requieren esa batalla, es toda la industria nacional la que está en esa situación acuciante”.

¿Qué condiciones les podría dar el gobierno?

En lo que respecta a créditos hay un avance con los últimos anuncios, creo que faltan algunas cosas de implementación, pero cuando hay escases de dólares tienen que priorizar. Nosotros hemos visto productos finales importados, hemos visto tolvas cuando hay 20 o 30 fabricantes nacionales, esa tolva con acero y neumáticos ingresa al país como producto terminado y nosotros no podemos traer neumáticos como insumo para nuestras industrias. Creemos que aquel que tenga más agregado de valor y da más empleo tiene que tener más posibilidades de obtener sus insumos. Hay que poner un poco de sentido común.